Pritvor je određen još dvojici uhapšenih Rožajaca - Etemu Muriću (60) kao i Enisu Kajeviću (50) zbog stvaranja kriminalne organizacije i krijumčarenja cigareta u produženom trajanju.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Rožajcu Ernadu E. Muriću (38), iz sela Besnik, određen je pritvor u Višem sudu u Podgorici zbog sumnje da je stvorio kriminalnu organizaciju, koja se u dužem periodu bavila švercom cigareta i tim nelegalnim poslom oštetila državu za više miliona eura, saznaju "Vijesti".

Pritvor mu je određen po zahtjevu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), a po čijem nalogu je Murić uhapšen u subotu ujutro u akciji Specijalnog policijskog odjeljenja.

Samostalna savjetnica Višeg suda u Podgorici Marija Milovanović potvrdila je "Vijestima" da je, rješenjem sudije za istragu, Ernadu Muriću pritvor određen zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije, krijumčarenja u produženom trajanju ali i zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Pritvor je određen još dvojici uhapšenih Rožajaca - Etemu Muriću (60) kao i Enisu Kajeviću (50) zbog stvaranja kriminalne organizacije i krijumčarenja cigareta u produženom trajanju.

Milovanović je pojasnila da je Specijalno državno tužilaštvo pritvor tražilo za ovu trojku iako je krivičnom prijavom Specijalnog policijskog odjeljenja obuhvaćeno pet osoba.

Istragom SDT-a obuhvaćeni su i Rožajac Semir Aljušević (37) kao i srpski državljanin Mersudin Čalaković (50) iz Tutina, zbog sumnje da su bili članovi Murićeve kriminalne organizacije i da su imali zaduženja oko šverca velike količine paketa cigareta.

Specijalno državno tužilaštvo u proteklih 10-ak dana otvorio je tri odvojene istrage protiv nekoliko švercerskih ekipa, koje su u dužem periodu imali razgranatu mrežu za preuzimanje, prevoz i preprodaju šcercovanih cigareta, koje su "izvlačili" od većih igrača iz Slobodne zone Luke Bar.

Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je istragu protiv službenika Uprave policije Nikole Šekularca i još tri osobe - Slavka Jankovića, Perice Radnića i bivšeg policajca Vuka Milića da su bili dio švercerske ekipe koju su organizovali pritvoreni nekadašnji visoki operativac Duško Golubović i vlasnik kompanije "Rokšped" Sandera Stanaja.

SDT vjeruje da je ova grupa uspjela da prokrijumčari najmanje 13.665 paketa neocarinjenih cigareta te da su napravili milionsku štetu po državu.

Pripadnici Specijalnog policijskog odjeljenja 18. juna uhapsili su 14 osoba, kojima se na teret stavlja članstvo u kriminalnoj orgnizaciji i krijumčarenje cigareta.

Po nalogu SDT-a, tada su slobode lišeni penzionisani policajac Dragan Mandić, Nedžad Šukurica, Velibor i Jasna Delibašić, Mirko Mijušković, Todor i Vanja Mijatović, Miomir Popara i Nebojša Rešetar.

Istraga SDT-a pokrenuta je i protiv Saše Šaranovića, Predraga Baošića, Nebojše Markovića, Vasilija Đurovića, ali i Jelene Perišić.

Osumnjičena grupa je nakon saslušanja kod sudije za istragu puštena da se u daljem toku krivičnog postupka brani sa slobode.