Kako ističu iz SDT-a, istraga se odnosi na krijumčarenje najmanje 13.665 paketa neocarinjenih cigareta.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) pokrenulo je krivični postupak protiv četiri osobe, među kojima je i jedan službenik Uprave policije, zbog sumnje da su izvršili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično djelo krijumčarenje, prenosi CdM.

Iz SDT-a je saopšteno da je postupak pokrenut nakon krivične prijave Specijalnog policijskog odjeljenja, dok je naredba o sprovođenju istrage donijeta protiv S.J., V.M., P.R. i policijskog službenika N.Š.

„Postupajući po krivičnoj prijavi Specijalnog policijskog odjeljenja, Specijalno državno tužilaštvo je donijelo naredbu o sprovođenju istrage i time pokrenulo krivični postupak protiv okrivljenih: S.J., V.M., P.R. i službenika Uprave policije N.Š., za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično djelo krijumčarenje“, navodi se u saopštenju.

Kako ističu iz SDT-a, istraga se odnosi na krijumčarenje najmanje 13.665 paketa neocarinjenih cigareta.

„Predmet istrage je krijumčarenje najmanje 13.665 paketa neocarinjenih cigareta od okrivljenih, kao pripadnika kriminalne organizacije optuženih D.G. i S.S., koja je organizovana sa ciljem da se bavi krijumčarenjem cigareta radi sticanja nezakonite dobiti i moći“, saopšteno je iz Tužilaštva.

Specijalno državno tužilaštvo je, kako se navodi, predložilo određivanje pritvora za svu četvoricu osumnjičenih, piše CdM.

U saopštenju se podsjeća da su protiv organizatora ove kriminalne organizacije, kao i još 14 njenih pripadnika, ranije podignute optužnice za ista krivična djela.

„Protiv oba organizatora i još 14 pripadnika kriminalne organizacije, Specijalno državno tužilaštvo je već ranije podiglo optužnice za ista krivična djela, koje su potvrđene i po kojima je u toku glavni pretres pred Višim sudom u Podgorici“, zaključuje se u saopštenju.