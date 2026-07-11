Dramatična potjera ulicama italijanske prijestonice okončana je hapšenjem 49-godišnjeg državljanina Crne Gore, za kojim je, još od 2017. godine bila raspisana potjernica.

Izvor: MONDO

Prava filmska potjera odigrala se juče u istočnom dijelu Rima, gdje je 49-godišnji državljanin Crne Gore, upravljajući automobilom marke Mercedes, pokušao da pobjegne policiji vozeći čak i u suprotnom smjeru. Kako prenosi CDM, dramatična potjera završena je nakon oko tri kilometra, kada je vozač uhapšen, a utvrđeno je da se nalazio na potjernici još od 2017. godine.

Incident se dogodio u blizini raskrsnice ulica Via Prenestina i Via Longoni, u naselju Tor Sapienza. Patrola lokalne policije uočila je Mercedes B klase sa pet osoba koji se velikom brzinom kretao prema centru grada.

Na znak policije da se zaustavi, vozač je najprije usporio, a zatim naglo ubrzao i dao se u bjekstvo. Tokom potjere vozio je i u suprotnom smjeru, ugrožavajući druge učesnike u saobraćaju i primoravajući ih na nagla skretanja kako bi izbjegli sudar, prenosi CDM.

Potjera je okončana u Ulici Molfetta, u blizini ulaza u park Tor Tre Teste, između naselja Quarticciolo i Alessandrino. Nakon zaustavljanja vozila, svih pet putnika pokušalo je da pobjegne kroz park. Policija je uspjela da sustigne i uhapsi dvojicu muškaraca, dok su trojica pobjegla i za njima se i dalje traga.

Kako prenosi CDM, pretresom vozila pronađene su fantomke, tamna čarapa, rukavice, baterijske lampe, alat za provale, ključevi različitih veličina, plastične vezice, kao i određena količina gotovog novca.

Protiv 49-godišnjeg državljanina Crne Gore podnijete su krivične prijave zbog opasnog bjekstva, pružanja otpora službenom licu i neovlašćenog posjedovanja provalničkog alata. Tereti se i za više saobraćajnih prekršaja, uključujući upravljanje vozilom bez vozačke dozvole i bez obaveznog osiguranja.

Naknadnom provjerom utvrđeno je da se muškarac nalazio u bjekstvu od 2017. godine, jer su za njim bila raspisana dva naloga za izdržavanje zatvorske kazne. Prema navodima italijanskih vlasti, trebalo je da odsluži gotovo osam godina zatvora zbog više krivičnih djela protiv imovine, među kojima su krađe i teške krađe.

Nakon što je sud potvrdio zakonitost hapšenja po hitnom postupku, osumnjičeni je sproveden u zatvor Regina Coeli u Rimu, prenosi CDM.