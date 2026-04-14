Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Jedna osoba je teško ranjena u pucnjavi u naselju Diagonal Mar, u Barseloni, prenose tamošnji mediji – prema informacijama “Vijesti” iz više izvora, ranjeni je pripadnik jednog kriminalnog klana iz Crne Gore, čiji identitet je poznat “Vijestima”.

Španski mediji prenose da policija istražuje motive napada, kao i broj osoba koje su u njemu učestvovale.

Za sada niko nije uhapšen.

Objašnjeno je da se taj muškarac nalazio na terasi jednog bara u tom dijelu grada, kada su, nešto prije 16 sati, napadači zapucali u njegovom pravcu.

Prema pisanju španskih medija, on je u trenutku napada na terasi kafića sjedio sa suprugom i maloljetnim sinom.

El Pais piše da je katalonska policija dobila dojavu da je jedna osoba ranjena u pucnjavi u području blizu plaže, u čijoj se blizini nalazi više škola.

Isti izvori navode da je ranjeni muškarac u kritičnom stanju prebačen u bolnicu.

Prema informacijama “Vijesti” pogođen je sa četiri metka.