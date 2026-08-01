Rusija je saopštila da je tokom noći oborila 274 ukrajinska drona, dok je nakon napada dim prekrio područje jedne od najvećih rafinerija u zemlji.

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Više ruskih regiona bilo je tokom noći na meti napada dronovima, a iznad rafinerije Bašnjeft-Ufanjeftehim u Ufi pojavio se gust dim nakon pada ostataka oborenog drona.

Regionalne vlasti saopštile su da u incidentu nije bilo poginulih ni povrijeđenih, dok su hitne službe upućene na teren.

Zbog opasnosti od novih napada privremeno je obustavljen rad više ruskih aerodroma, uključujući one u Kazanju, Samari, Ufi i Orenburgu.

Rusko Ministarstvo odbrane tvrdi da je protivvazdušna odbrana između petka uveče i subote ujutro oborila ukupno 274 ukrajinska drona iznad 16 ruskih regiona, Krima, kao i iznad Crnog i Azovskog mora.