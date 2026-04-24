Policija u Beogradu uhapsila je B. S. (37), državljanina Crne Gore, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo falsifikovanja isprave i da je na teritoriji Srbije boravio ilegalno.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala i Odjeljenja za posebne operacije, u saradnji sa Drugim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su B. S. (37), državljanina Crne Gore, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo falsifikovanje isprave.

Postoje osnovi sumnje da je B. S. pripadnik kriminalne grupe, a na teritoriji Republike Srbije boravio je iregularno. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.