Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu saopštilo je da je predložilo sudu određivanje pritvora za državljanina Crne Gore Vukašina M. (20), zbog sumnje da je 30. januara u ulici Ratka Mitrovića, prerušen u dostavljača hrane, pokušao da ubije D.S.

Kako javljaju mediji, osumnjičeni je iskoristio svoje pravo da ne iznosi odbranu.

Sumnja se da je je Vukašin M. 30. januara krenuo sa adrese na kojoj neprijavljeno boravi, ponijevši sa sobom torbu jedne firme za dostavu u kojoj je nosio pištolj, jaknu druge firme za dostavu, crnu kapu, platnenu masku za usta i crne rukavice, čime je iskazao posebnu lukavost i prevarno postupanje, navodi VJT u Beogradu.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavljaju krivična djela teško ubistvo u pokušaju i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Kako VJT navodi, kada mu je oštećeni otvorio vrata, Vukašin M. je iz kese izvadio pištolj i ispalio jedan projektil u pravcu D.S, ali ga nije pogodio. Lice koje se u tom trenutku nalazilo u stanu sa oštećenim uspjelo je da zatvori i zaključa vrata stana, prije nego što bi osumnjičeni ispalio još neki projektil u pravcu D.S.