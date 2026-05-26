Policija podnijela zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka zbog sumnje na nedolično ponašanje tokom meča FK Jedinstvo – FK Budućnost

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ preduzeli su službene mjere i radnje povodom odigravanja fudbalske utakmice između FK Jedinstvo i FK Budućnost, koja je odigrana 10. maja 2026. godine u Bijelo Polje, sa ciljem očuvanja stabilnog javnog reda i mira i sprečavanja svih oblika nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama. Tom prilikom sankcionisano je pet osoba.

Zbog sumnje da su počinili prekršaj iz člana 30 Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, policijski službenici podnijeli su nadležnom Sudu za prekršaje zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka protiv O.B. (34), A.B. (29), D.T. (29), E.M. (32) i operativno interesantnog lica Đ.Đ. (27), svi iz Bijelog Polja.

Kako se sumnja, navedene osobe su tokom trajanja utakmice aktivirale pirotehnička sredstva – baklje, čime su ugrozile bezbjednost učesnika i prisutnih građana, kao i nesmetano odvijanje sportske priredbe.

Iz Uprave policije poručuju da će nastaviti sa odlučnim sprovođenjem aktivnosti usmjerenih na očuvanje javnog reda i mira i sankcionisanje svih oblika nasilnog i nedoličnog ponašanja na sportskim događajima.