Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković dobio je pitanje koje se nije previše ticalo njegovog poraza od Fonseke na Rolan Garosu.

Najbolji teniser u istoriji, Novak Đoković, poražen je u trećem kolu French Open od brazilskog tenisera João Fonseca nakon drame u pet setova, a na konferenciji za medije poslije iscrpljujućeg meča dobio je pitanja koja mu se nijesu dopala.

Očekivano, Đoković je bio razočaran nakon poraza. Vodio je 2:0 u setovima, ali je potom potpuno stao i dozvolio mladoj nadi svjetskog tenisa da preokrene rezultat i ostvari jednu od najvećih pobjeda u karijeri.

Pitanja o Carlos Alcaraz i Jannik Sinner postala su redovna tema na Đokovićevim konferencijama, a ovoga puta to mu je vidno zasmetalo.

Novinari su ga pitali da li je odsustvo Sinera i Alkaraza uticalo na njegov način razmišljanja tokom meča, nakon čega je prekinuo pitanje i odbio da odgovori.

"Ne zanima me to, ne zanima me to, prekinuću te ovdje. Nećemo pričati o tome. Izgubio sam u trećem kolu, hajde da pričamo o nečemu drugom", rekao je Đoković.

Uslijedilo je pitanje da li je ovo bio njegov posljednji nastup na Rolan Garosu, na koje je kratko odgovorio:

"Ne znam."

Šta je još rekao Novak?

Ono što se ne dešava često jeste da je Novak Đoković izgubio meč u kojem je vodio 2:0 u setovima.

"Nijesam uopšte razmišljao o tome. Znam da nijesam imao mnogo takvih poraza nakon vođstva od 2:0 u setovima. Borba je bila dobra s moje strane. Dok sam imao goriva, sve je bilo kako treba. On je uhvatio zalet, napravio brejk, publika se probudila. Imao sam svoje šanse, ali to je to. Mogu samo da mu čestitam na hrabrosti i izuzetnoj igri kada je bilo najpotrebnije. Za jednog mladog igrača, zaista mu čestitam na svemu."