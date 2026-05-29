Bjelopoljac (85) uhapšen je i smješten na odjeljenje psihijatrije u bolnici u Bijelom Polju, nakon što je kako se sumnja ubio svoju suprugu (85), saznaju "Vijesti" iz Uprave policije (UP).

Prema istim informacijama, Bjelopoljac je uhapšen, nakon što je danas, sat nakon ponoći, bolnica prijavila da je u bjelopoljskom naselju Rasovo najvjerovatnije došlo do ubistva i pokušaja samoubistva.

Izvor "Vijesti" je kazao da se sumnja da je Bjelopoljac supruzi ubrizgao velike doze insulina.

Tijelo žene upućeno je na obdukciju.

Iz Višeg državnog tužilaštva, "Vijestima" su kazali da je u toku saslušanje osumnjičenog.