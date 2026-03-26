Na ročištu glavnog pretresa danas je odbranu dao Vesko Petranović, vlasnik Tehnomaksa, koji je negirao navode optužnice da je bio član kriminalne grupe koja se bavila švercom cigareta.

"Moje ime i prezime nigdje se ne pominje na navodnim Skaj komunikacijama. Iako nije bilo nijednog jedinog dokaza protiv mene, ja sam uhapšen. Nikada nijesam koristio Skaj komunikaciju, a čak ni SDT u optužnici ne tvrdi da sam imao Skaj", izjavio je Petranović u odbrani i nastavio, prenose Vijesti.

"Na osnovu Skaja sam pritvoren, i na silu mi je stavljen pritvorski osnov tačka 4. Iako sam izgubio vjeru u sud i tužilaštvo nadam se da će ovo sudsko vijeće ispraviti nepravdu prema meni i mojoj porodici", ocijenio je on.

Nakon što je dao odbranu pred sudom, sudija Boris Bulatović pročitao je njegov iskaz koji je dao pred Specijalnim državnim tužilaštvom u tužilačkoj istrazi. Petranović je tada istakao da se nikada nije bavio švercom cigareta.

Rekao je da vlasnik kompanije "Tehomaks" koja je postala brend u Crnoj Gori. I ostali okrivljeni su dali odbranu i svi su negirali navode optužnice.

Okrivljeni Zoran Ðukanović je rekao da ne poznaje biznismena Aleksandra Mijajlovića te da nikada nije bio u kontaktu sa njim.

"Upoznao sam ga zahvaljujući tužiocu Miroslavu Turkoviću, naglasio je Ðukanović", kazao je on.

Dodao je da nikada nije imao kriptovani telefon i dodao da od optuženih jedino poznaje Goluba Vojinovića i Dejana Jokića.

"Na Skaju su me identifikovali nadimku. Moj nadimak je Žuti, ali u Nikšiću ima najmanje 10 osoba sa tim nadimkom", rekao je optuženi Đukanović.

Optuženi Golub Vojinović je istakao da nije nikada bio pripadnik kriminalne organizacije i da se nikada nije bavio ničim nezakonitim.

Optuženi Dragan Backović je negirao izvršenje krivičnog djela i krivicu.

"Nisam pripadnik organizovane kriminalne grupe koju je navodno organizovao Aleksandar Mijajlović. Nikada se nisam bavio krijumčarenjem cigareta. Nisam prenosio novac koji potiče od bilo koje kriminalne djelatnosti. Nikad nisam posjedovao kriptovani telefon. Nikada nisam bilo kome pa ni Golubu Vojinović prenosio informacije ili podatke dok sam bio u službi Granične policije. Sa optuženima sam se upoznao u zatvoru, u marici. Nisam učestvovao u krijumčarenju bilo koje robe. Sa Radojem Rabrenovićem sam imao služben odnos jer je i on bio pripadnik policije. Nisam prenosio novac bilo kog lica, pa ni za Goluba Vojinovića", izjavio je Backović.

Optuženi Milenko Rabrenović je takođe kazao da nije kriv i negirao krivicu, pišu Vijesti.

"Nisam član ni jedne organizovane kriminalne grupe. Pojedine optužene poznajem, pojedine ne. Nikad ništa sa njima nisam radio, niti sam čuo da su oni nešto ilegalno radili", rekao je u odbrani.

Optuženi Radoje Rabrenović je takođe negirao krivicu i izvršenje krivičnog djela.

"Nisam uradio ni jedno krivično djelo koje mi se stavlja na teret. Nisam član ni jedne kriminalne grupe, pa ni ove koju je navodno organizovao Aleksandar Mijajlović", rekao je Radoje Rabrenović.

I optuženi Mirko Mijušković je negirao krivicu i izvršenje krivičnog djela.

"Nisam rasturao cigarete. Nisam izvršo ni jedno krivično djelo za koje me SDT tereti".

Optuženi Marinko Koprivica je negirao krivicu i izvršenje djela i naveo da nije koristio Skaj, te da nije član ni jedne organizovane kriminalne grupe, niti da je krijumčario cigarete, prenose Vijeesti.

Okrivljeni Srđan Jokić je takođe negirao krivicu i izvršenje krivičnog djela.

"Apsolutno negiram sve što mi se stavlja na terer. Nisam član ni jedne organizovane kriminalne grupe. Nikad u životu nisam uradio ni jedno krivično djelo. Nikada nisam posjedovao nedozvoljeno sredstvo komunikacije", izjavio je Jokić.