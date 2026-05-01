Svi okrivljeni negirali su navode optužnice, osim Enisa Kajevića, koji je priznao djela koja mu se stavljaju na teret.

Izvor: Uprava policije

Kad može biti kamion u Baru”; “Ostavio je u Berane 30 hiljada” i “Zovi toga da donese te pare”, neke su od poruka sa Skaj aplikacije, na koje se poziva Specijalno državno tužilaštvo i pokazuju da kriminalna organizacija optužena za šverc cigareta nije prestala da djeluje ni nakon “pada” te nekada zaštićene aplikacije u martu 2021. godine.

SDT navodi da osnovana sumnja da su Mujo Mujević, Velimir Milačić, Žarko Bulatović, Enis Kajević i Slobodan Đurica krijumčarili duvanske proizvode, proizlazi iz sadržine elektronske komunikacije sa sada dekriptovane Skaj aplikacije između više korisničkih pin naloga, međusobno, ali i kroz komunikaciju sa drugim, za sada nepoznatim korisnicima.

U Višem sudu u Podgorici u toku je suđenje okrivljenima za šverc cigareta i stvaranje kriminalne organizacije, a prema navodima optužnice, neocarinjene cigarete u količini od 42.827 paketa, u više navrata, prodate su u Srbiji i na Kosovu, čime je, neplaćanjem carina, akciza i poreza, Crnoj Gori pričinjena šteta od najmanje 33.182.320,05 eura.

“Činjenica je i da komunikacija okrivljenih međusobno i sa drugim licima u ‘Sky Ecc’ aplikaciji traje u kontinuitetu do marta 2021. godine, kada je, što je i opštepoznato, prestala sa funkcionisanjem ta kriptovana aplikacija, a što je opredijelilo i zaključak da je njeno djelovanje planirano na neograničeni vremenski period. Jer samo činjenica da je tada kriptovana aplikacija koju su koristili njeni pripadnici prestala da funkcioniše ne može da znači i prestanak djelovanja kriminalne organizacije. Ovaj zaključak potvrđuje i odbrana okrivljenog Enisa Kajevića u kojoj je naveo da je policija kod kuće Bajrama Murića pronašla određenu količinu cigareta i uhapsila ga, a da se radilo o cigaretama okrivljenog Muja Mujevića. Kada se ima u vidu i sadržinu spisa Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama... jasno je da su formirani povodom tog događaja a protiv osumnjičenog Bajrama Murića, zbog pronalaska neocarinjenih cigareta 12. aprila 2022. godine u selu Bać, u Rožajama, zbog čega je protiv njega i pokrenut postupak, a čime se potvrđuje zaključak da djelovanje kriminalne organizacije ne prestaje ni nakon prestanka korišćenja SKY ECC aplikacije”, stoji u aktu Specijalnog državnog tužilaštva, prenose Vijesti.

Dodaju da je kriminalna organizacija djelovala i u međunarodnim razmjerama i da se to upravo može zaključiti iz komunikacije svih okrivljenih - gdje dogovaraju šverc u Baru, Podgoricu i Rožajama, ali i da neocarinjene cigarete prodaje i van Crne Gore, u Srbiji (“Pazarcima”) i Kosovu...

U obrazloženju optužnice, tužilac navodi i dio razmijenjenih poruka: “Vidi ako možeš prvo kod mene neštoo para a petak treba kod druga... 400 treba kod druga i Peđu 33 hiljada ako možeš... 800 sam dužan drugu pa koliko možeš nije problem”...

Objašnjava se da su prvooptuženi Mujević i Milačić razmijenili poruke: “Pravim ti ovamo listicu za tebe. Ajde mi provjeri samo jesam li ti davao šta para”, a zatim i “Koliko mogu računat’ para za u četvrtak”, “Dolaziš li za pare i da stanje napravim”... “ćeš li pare odmah... Trebaju mi pare, pa vidi to ako ne možeš danas do sjutra mi spremi... Dođi i donesi te pare”...

“Pritom se iz citirane komunikacije izvodi samo zaključak da je cilj kriminalne organizacije samo sticanje dobiti, već i zaključak da okrivljeni koji su pripadnici kriminalne organizacije i vrše prodaju neocarinjenih cigareta za njen račun, neposredno ili preko drugih pripadnika, preuzimaju i drže novac od prodaje, ali za račun kriminalne organizacije i u krajnjem do trenutka dok ga ne predaju okrivljenom organizatoru koji ga očigledno dijeli sa nepoznatim”, piše specijalni tužilac.

Dodaje da se činjenica da su Mujović i još jedna za sada neidentifikovana osoba, organizatori kriminalne organizacije - može zaključiti iz njihove međusobne komunikacije u periodu od novembra 2019. do februara 2021. godine.

Nepoznati korisnik Skaj palikacije, 28. novembra 2019. godine šalje Mujeviću poruke: “Oko 12 h biće na bulevar”, pa u sljedećim danima i druge SMS-ove: “Poslao sam ti spisak na watsup... Znam da si mi rekao da ima još 1000 i nešto... King je stigao tek danas... Kad može biti kamion u Baru... Danas ili sjutra pare za druga... Pošalji kamion večeras u 18h da bude na staro mjesto... Sad za sad radićemo pticu, kosmo, dona i kalvin... Dovoljno je 4 vrste... Kamion čeka na bulevar”...

A zatim, kako citiraju iz SDT-a, slijede i poruke: “FM jel ide, nudili su mi”, “Nisam mogao da oslobodim cosmopolitan”, “Kad može kamion biti u Baru... Na bulevar ispred katoličke crkve”...

“Ja bih mogao da radim sa drugom i tebe cim to prekine idem u penziju... Ja kažem za ovaj posao, ako nije u šemu drug,, ti i ja ne mogu 8000/10000 mesečno, možemo da radimo ali samo ja ti i drug... Da ne miješa niko”...

Kajević je u podgoričkom Višem sudu priznao krivicu i, između ostalog, rekao da je cigarete švercovao sa Mujevićem.

U tužilačkoj istrazi izjavio da je tačno da je koristio Skaj aplikaciju i da mu je taj telefon nabavio Žarko Bulatović, pišu Vijesti.

“Kod okrivljenog Muja Mujevića su dolazili kamioni puni cigareta, a po njegovoj procjeni on je od jednog paketa imao zaradu 100 eura, dok je njegova zarada bila puno manja i to otprilike pet eura po paketu.”

On se, rekao je tada, u 2016. godini posvađao i potukao sa Mujevićevim bratom od strica, nakon čega je Mujo prestao i da mu daje cigarete.

“Okrivljeni Mujević je više radio sa Pazarcima koji su mu u džakove donosili keš i plaćali cigarete unaprijed.”

Rekao je da je zbog te svađe bio u zatvoru negdje do oktobra ili novembra 2017. godine, a da se nakon izlaska ponovo počeo baviti cigaretama:

“I najviše je radio sa Alisom Mujevićem, sinom okrivljenog Muja Mujevića i Mujevićevim zetom Džemalom Kurpejovićem”...