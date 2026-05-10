Uprava policije je saopštila da su službenici NCB Interpola Podgorica, uz asistenciju pripadnika Posebne jedinice policije, danas iz Slovenije u Crnu Goru, izručili državljanina Crne Gore Ivana Lješkovića (33).

“I. Lj, koji je u operativnim evidencijama registrovan kao član jedne organizovane kriminalne grupe, uhapšen je 11. aprila u Sloveniji po međunarodnoj potjernici NCB Interpola Podgorica, a potraživao se radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred Višim sudom u Podgorici, zbog sumnje da je izvršio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje u saizvršilaštvu”, navode u saopštenju.

Kako su kazali, on se sumnjiči da je navedena krivična djela izvršio na način što je, kao član organizovane kriminalne grupe, sprovodio kriminalne aktivnosti koje su se odnosile na prenošenje cigareta, kao robe čiji je promet ograničen, preko carinske linije uz izbjegavanje mjera carinskog nadzora.

Zaključuju da je potom učestvovao u prodaji, rasturanju, prikrivanju i krijumčarenju cigareta iz Slobodne carinske zone Luka Bar prema državama regiona i Evropske unije.