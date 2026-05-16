Granična policija pronašla specijalno izrađene pregrade u automobilu beogradskih registarskih oznaka

Službenici Uprava policije Crne Gore lišili su slobode državljanina Srbije osumnjičenog za krijumčarenje cigareta preko granice, nakon što su u njegovom vozilu pronašli ukupno 600 šteka cigareta sakrivenih u posebno izrađenim bunkerima.

Kako je saopšteno iz policije, službenici Regionalnog centra granične policije „Sjever“ kontrolisali su u mjestu Lubnice, u Opštini Berane, putničko vozilo marke „Volkswagen“ beogradskih registarskih oznaka kojim je upravljao S.B. (19) iz Novog Pazara, državljanin Republike Srbije.

Policijski službenici posumnjali su da su na vozilu izvršene prepravke radi krijumčarenja robe, nakon čega je izvršen detaljan pregled automobila.

Tom prilikom pronađen je prvi specijalno izrađeni bunker u kojem se nalazilo 445 šteka cigareta. Dio cigareta imao je akcizne markice druge države, dok je dio bio bez akciznih oznaka.

Daljom kontrolom vozila policija je otkrila još jednu prepravljenu skrivenu pregradu, odnosno drugi bunker, u kojem je pronađeno dodatnih 155 šteka cigareta.

O slučaju je obaviješten državni tužilac u Osnovno državno tužilaštvo u Rožajama, koji je naložio da se S.B. liši slobode i sprovede uz krivičnu prijavu zbog sumnje da je počinio krivično djelo krijumčarenje.