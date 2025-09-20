Tokom ove kontrole MUP će angažovati i poligrafiste.

Službenici Odjeljenja unutrašnje kontrole policije - Ministarstva unutrašnjih poslova, sprovede veliku operativnu istragu u Rožajama tokom koje su juče počela brojna saslušanja aktivnih i bivših službenika policije, a u vezi sa sumnjom da su u dužem vremenskom periodu zloupotrijebili službeni položaj i imali uloge u prekograničnom švercu cigareta, kako prenose Vijesti.

“Vijesti” saznaju da su pozivi za saslušanje u srijedu popodne uručeni na adrese najmanje 15 sadašnjih i bivših službenika policije Odjeljenja bezbjednosti Rožaje.

Saslušanja tokom interne istrage počela su juče u ranim časovim u prostorijama Odjeljenja bezbjednosti Rožaje, gdje bivši i sadašnji policajci, koji se nalaze pod operativnom sumnjom kolega iz MUP-a, u pratnji advokata daju izjave na pitanja o tome jesu li i na koji način bili umiješani ili su godinama “žmurili” na prekogranični šverc cigareta.

U sklopu interne istrage, službenici Odjeljenja unutrašnje kontrole uzeli su u određenu dokumentaciju, a cijeli postupak operativne istrage sprovodi se i uz saradnju Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama.

Tokom ove kontrole MUP će angažovati i poligrafiste, kako prenose Vijesti.

“Vidjećemo da li će interna istraga dati rezultate”, kazao je sagovornik “Vijesti” iz MUP-a.

Interna kontrola rada nekih bivših i sadašnjih policajaca u Rožajama pokrenuta je nakon višedecenijskih operativnih podataka da je u pograničnom pojasu šverc cigareta jedan od unosnijih švercerskih poslova, te da su šemu uključeni i pripadnici Uprave policije, ali i Agencije za nacionalnu bezbjednost.

Još u jesen 2011. godine, nekadašnji načelnik policije u Rožajama Šemso Dedeić, javno je progovorio o načinima organizovanja kriminalnih grupa i švercu cigareta, zbog čega ga je tadašnji šef Uprave policije Veselin Veljović javno prekorio i pitao “što o tome nije pričao dok je bio šef”.

Dedeić je prije gotovo deceniju i po svjedočio da švercerski krak vodi preko Rožaja, da u tom poslu ima i službenika UP, te da pod njihovim patronatom šleperi krcati paketima duvana putuju preko pograničnih linija dalje ka Kosovu i Srbiji...

Svjedočenje o švercu cigareta i učešću policajaca iz Rožaja u tom poslu odvelo je u azil i bivšeg službenika UP Envera Dacića, koji je bio prinuđen da u Luksemburgu zatraži policijsku zaštitu, a nije malo primjera njegovih kolega, koji su zbog sličnih tvrdnji utočište pronašli u nekoj od zemalja EU.

Brojne tvrdnje i svjedočenja policajaca, istraživanje medija, packe međunarodne zajednice kao ni parlamentarna istraga zbog švercerskih ruta i magacina cigareta u planinskim masivu i selima oko Rožaja nijesu uticale na tadašnji bezbjednosni vrh i tužilaštvo da zaustave nelegalan posao.

Tokom 2013. godine javno je progovorio i lovac iz Rožaja Muharem Fejzić, koji je tvrdio da je tri godine tokom lova snimao grupu švercera, koja iz Besnika kod Rožaja, krijumčari cigarete na Kosovo.

Fejzić je snimke dostavio tužilaštvu, javno saopštio imena nekih tadašnjih službenika Agencije za nacionalnu bezbjednost i policije, za koje je tvrdio da se pod njihovim patronatom odvija šverc cigareta.

Tada je Fejzić pomenuo i ime Rožajca Muja Mujevića, koji je uhapšen u aprilu ove godine po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, zbog sumnje da je godinama bio važna karika u švercerskoj ruti krijumčarenja cigareta od Luke Bar preko Rožaja i dalje ka drugim zemljama.

Mujević je, kako sumnja SDT, godinama bio u švercerskom lancu sa osumnjičenim vlasnikom “Agrarije” Velimirom Milačičem, vlasnikom “Bat Bojane” Žarkom Bulatovićem i još nekoliko osoba, koji su preko ove rute, kako se vjeruje, organizovali prebacivanje šlepera natovarenih cigaretama.

Službenici Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije - Ministarstva unutrašnjih poslova u sklopu svojih nadležnosti imaju odriješene ruke da kontrolišu zakonitost obavljanja policijskih poslova, ali i da preduzimaju operativne i druge mjere u cilju otkrivanja i suzbijanja krivičnih djela policijskih službenika.

Uprava policije u protekle dvije godine saopštila je podatke da je u nekoliko odvojenih akcija zaplijenila pakete švercovanih cigareta u Rožajama, kako prenose Vijesti.

U februaru ove godine policija u Rožajama zaustavila je automobil, kojim je upravljao B. M. iz tog grada, a potom u prtljažniku otkrila 13.500 paklica cigareta.

Granična policija u Rožajama, početkom prošle godine, zaplijenila je 3.000 paklica cigareta sa kosovskim akciznim markicama. Vrijednost je procijenjena na oko 7.500 eura.

U okviru operacije “Izvor” u septembru 2023. godine uhapšene su četiri osobe iz Rožaja, koja su se sumnjičile za šverc 2.895 boksova cigareta u vrijednosti oko 70.000 eura...