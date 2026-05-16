Dva pravna i dva fizička lica osumnjičeni da su oštetili budžet Crne Gore za više od 53 hiljade eura

Službenici Uprava policije Crne Gore, u okviru akcije „Evazija“, podnijeli su dvije krivične prijave protiv dva pravna i dva fizička lica zbog sumnje da su izvršili krivična djela utaja poreza i doprinosa u produženom trajanju i zloupotreba položaja u privrednom poslovanju.

Kako je saopšteno iz policije, službenici Sektora za borbu protiv kriminala djelovali su u saradnji sa Sektorom za finansijsko-obavještajne poslove, Poreska uprava Crne Gore, kao i u koordinaciji sa Osnovno državno tužilaštvo u Baru i Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru.

Prema sumnjama istražitelja, osumnjičeni su ovim krivičnim djelima pričinili materijalnu štetu budžetu Crne Gore u ukupnom iznosu od 53.395,16 eura.

Direktor firme iz Bara osumnjičen za podizanje novca bez dokumentacije

Krivična prijava podnijeta je protiv pravnog lica „K.B.“ d.o.o. Bar zbog sumnje da je počinilo produženo krivično djelo utaja poreza i doprinosa, dok se izvršni direktor firme E.K. (38) tereti i za zloupotrebu položaja u privrednom poslovanju.

Kako navodi policija, sumnja se da je E.K. tokom 2025. godine kontinuirano podizao novac u gotovini sa računa firme bez adekvatne poslovne dokumentacije, kao i da je biznis karticu kompanije koristio u privatne svrhe.

Na taj način je, prema sumnjama istražitelja, utajen porez na dohodak fizičkih lica u iznosu od 20.124,05 eura, čime je za isti iznos oštećen budžet države.

Firma iz Budve osumnjičena za višegodišnju utaju poreza

Druga krivična prijava podnijeta je protiv pravnog lica „P“ d.o.o. Budva i izvršnog direktora Z.M. (49), zbog sumnje da su izvršili produženo krivično djelo utaja poreza i doprinosa.

Policija sumnja da Z.M. od 2021. do kraja 2025. godine nije prijavljivao činjenice koje utiču na obračun poreza na dohodak fizičkih lica, čime je utajen porez u iznosu od 28.714,51 eura.

Takođe se sumnja da je tokom 2023. i 2024. godine utajen i porez na dobit pravnih lica u iznosu od 4.556,60 eura.

Na taj način su, kako navode iz policije, osumnjičeni ostvarili protivpravnu imovinsku korist od ukupno 33.271,11 eura, na štetu budžeta Crne Gore.

Iz Uprave policije poručili su da će kroz međuinstitucionalnu saradnju nastaviti sa odlučnim aktivnostima u borbi protiv poreskih i finansijskih malverzacija.

„Akcija ‘Evazija’ predstavlja odlučan i sistemski odgovor države na poreske i finansijske malverzacije, sa jasnim ciljem jačanja odgovornosti, zakonitosti i finansijske discipline u svim segmentima privrede“, navodi se u saopštenju.