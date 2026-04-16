Sindikat uprave i pravosuđa predao je prijavu Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK) protiv direktora Parking servisa Podgorica Nikole Lazovića i njegove pomoćnice Danijele Boljević, zbog osnovane sumnje da, kako su saopštili, zloupotrebljavaju položaj omogućavajući sebi veliku materijalnu korist.

“Aktuelna problematika u Parking servis Podgorica dobija na zamahu, svakodnevno nam stižu nove informacije o raznim nepočinstvima upravljačke strukture. Lažna skromnost i rad za dobrobit ovog preduzeća postaju sve više provizorni, razobličavaju se njihove namjere i u kontinuitetu demantuju sami sebe. Sindikat uprave i pravosuđa predao je prijavu Agenciji za sprečavanje korupcije sa osnovanom sumnjom da čelni ljudi direktor i njegova pomoćnica zloupotrebljavaju položaj omogućavajući sebi veliku materijalnu korist”, naveli su u saopštenju, prenosi CdM.

Sindikat od ASK-a traži da u skladu sa redovnim godišnjim izvještajem o prihodima funkcionera, koji su predali Nikola Lazović i Danijela Boljević, ispitaju kako pomoćnica direktora ima, kako tvrde, višestruko veću platu od svog prvog pretpostavljenog.

“Pomoćnica direktora je imenovana u maju mjesecu 2025 godine, gdje je za 2025 godinu po osnovu zarada prihodovala sledeće neto iznose: maj – 1718.00 eura, jun – 2213.00 eura, jul – 1893.00 eura, avgust – 4834.00 eura, septembar – 2015.00 eura, oktobar – 2664.00 eura, novembar – 3215.00 eura i decembar 2776.00 eura. Direktor Nikola Lazović predao je ASK-u izvještaj za 2025 godinu u kojem je naveo da je njegova zarada za svaki mjesec iznosila 1698,45 eura. Osnovano sumnjamo da je predao lažno stanje svojih prihoda, obzirom da prema pouzdanim informacijama, isti je po osnovu zarade samo za novembar mjesec 2025. godine, u bruto iznosu prihodovao platu od 3.605,87 eura, što je u neto 3.000 eura”, saopštili su iz Sindikata uprave i pravosuđa.

Prema njihovim riječima, ovaj iznos se ni u kom slučaju ne podudara sa njegovim zvaničnim iskazom.

“Prema visini plate koju je direktor prezentovao (1698,45 eura), njegova pomoćnica nije smjela da prihoduje zaradu veću od 1500 eura mjesečno. Stvarno stanje njenih mjesečnih prihoda, kao što se može vidjeti iz priloženog, kreće se u rasponu čak i do 4834 eura. Ovi nestvarni frapantni iznosi nameću na zaključak potpuno neracionalnog trošenja novca Parking servisa, upućuju na bahatost, a takođe nam je poznato šta još rade ovi ljudi”, piše u saopštenju.

Kako dodaju, građani Podgorice i Crne Gore moraju znati kako se u ovom preduzeću odnose sa njihovim novcem, a nije na odmet, navode, i podsjetiti kako su kupljena tri nova službena vozila marke Škoda, prenosi CdM.

“Pored već postojećeg voznog parka direktor je za sebe kupio Škodu Superb u iznosu oko pedeset pet hiljada eura, od toga trideset hiljada je koštala dodatna oprema, kao što su zatamnjena stakla, 4×4 pogon, 2,5 hiljade kubika, 193 KS, sjedišta sa funkcijom masaže itd itd. Druge dvije Škode Oktavije, koje već voze pomoćnica direktora Danijela Boljević, kao i Feđa Smatlik savjetnik direktora ovog preduzeća, inače rođeni brat zamjenice Gradonačelnika, zajedno su plaćena oko šesdeset pet hiljada eura”, kažu u Sindikatu.

Podsjećaju na, kako navode dalje u saopštenju, lažnu skromnost i humanost čelnih ljudi ovog preduzeća u njihovoj skorijoj humanitarnoj akciji realizovanoj na parkingu kod Kliničkog centra CG, gdje su za Fondaciju Budi human prikupili 975 eura po osnovu jednodnevnog pazara, prenosi CdM.

“Na ovom parkingu ova gospoda su odredili cijenu od 0,70 eura za započeti sat, što je najveći iznos naplate parking karte na području cijelog Glavnog grada, a cijene parking mjesta se kreću od 0,40 do 0,70 eura. Ne treba podsjećati da se na parkingu kod Kliničkog centra parkiraju ljudi koji su od muke došli u ovu zdravstvenu ustanovu. Ne dolaze tamo da izigravaju lažni moral i saosjećanje, već ljudi tamo odlaze da se besplatno liječe, iz razloga jer nemaju novca da zdravstvene usluge plaćaju u sve više nametnutim privatnim zdravstvenim klinikama, gdje se između ostalog liječe i naši novopečeni velikaši sa svojm porodicama”, zaključuje se u saopštenju Sindikata uprave i pravosuđa.