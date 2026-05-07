Prijava je podnesena 30. marta ove godine, kada je Ružić bio na čelu Fonda.

Doskorašnji vršilac dužnosti direktora Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore (FZO CG) dr Aleksandar Ružić podnio je krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Podgorici protiv tada bivšeg rukovodioca FZO dr Vuka Kadića zbog sumnje da je 2023. zloupotrebom službenog položaja pribavio i zadržao povjerljive podatke i nakon odlaska iz te institucije.

Upravni odbor FZO je prije dva dana, a na osnovu presude Upravnog suda, vratio Kadića na mjesto direktora, nakon što su ga sa te funkcije smijenili 6. novembra 2025. godine. Na njegovo mjesto tada je postavljen v.d. direktora Aleksandar Ružić, čiji je istek šestomjesečnog mandata juče konstatovao Upravni odbor, prenosi Dan.

U prijavi, u koju je "Dan" imao uvid, navodi se da je Vuk Kadić 2023. godine "u svojstvu službenog lica kao direktor Fonda protivpravnim iskorišćavanjem svog službenog položaja teže povrijedio prava drugog lica, tako što je bez prethodno potpisanog sporazuma o povjerljivosti, na koji su bili obavezni zaposleni da potpiše, a koji dolaze u kontakt sa podacima koji su zaštićeni i čije je korišćenje propisano Zakonom o informacionoj bezbjednosti od ovlašćenog službenika pribavio podatke CD sa izvornim kodom zdravstvenog sistema koji su označeni stepenom povjerljivosti i iste uprkos višestrukim urgencijama ovlašćenog lica da ih vrati, kako bi se pothranili u odgovarajući sef gdje se čuvaju, zadržao za sebe i nakon prestanka funkcije direktora Fonda, na koji je način oštetio prava Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore u pogledu zaštite tajnosti poslovnih podataka". Dalje se kaže, da su se time u radnjama Kadića stekla sva obilježja bića krivičnog djela zloupotrebe službenog položaja iz člana 416, stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Tadašnji v.d. direktora Fonda predlaže da nadležno tužilaštvo sprovede istražne radnje i sasluša više zaposlenih, među kojima su predstavnici tadašnjeg menadžmenta, službenici za bezbjednost informacija i drugi. Uz prijavu je priložena i dokumentacija u prilog tvrdnjama o zloupotrebi službenog položaja.

Aleksandar Ružić juče nije želio da nam da izjavu povodom krivične prijave, samo je kratko kazao da je sa njom upoznao članove Upravnog odbora Fonda zdravstva na posljednjoj sjednici u utorak, 5. maja.

Aktuelni direktor Vuk Kadić, koji jer prekjuče nastavio petogodišnji mandat, nije odgovorio na pitanja koja smo juče uputili Fondu, piše Dan.

Podsjećamo da je UO FZO prekjuče, nakon što ga je vratio na funkciju direktora po presudi Upravnog suda, odlučio da pokrene disciplinski postupak protiv Kadića, zbog zloupotrebe službenog položaja i propusta u radu. Prema tvrdnjama organa upravljanja, koje su iznesene i kada su ga smijenili prije šest mjeseci, Kadić je sklopio više ugovora sa zdravstvenim ustanovama u inostranstvu, bez saglasnosti Ministarstva zdravlja. Kako saznajemo, Kadić je u samo dva slučaja tražio saglasnost nadležnog resora.

Vuk Kadić je nedavno saopštio da je podnio krivične prijave protiv predsjednika UO FZO Marka Tomaševića i njegove zamjenice dr Milene Roganović, zbog, kako je naveo, svjesnog kršenja zakona i nepoštovanja procedure prilikom njegove smjene.

UO je nakon sjednice u utorak poručio da sud nije cijenio opravdanost smjene Kadića, već procedure koje su tom prilikom sprovedene, prenosi Dan.