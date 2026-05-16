Muškarac koji je bio putnik u taksiju stradao na licu mjesta, dvije osobe povrijeđene

Muška osoba stara 57 godina, čiji identitet još nije utvrđen, poginula je jutros u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Moskovskoj ulici u Podgorica, dok su dvije osobe povrijeđene, saopšteno je CdM-u iz Operativno-komunikacionog centra Uprava policije Crne Gore.

Policiji je oko 6.50 časova prijavljeno da je došlo do kontakta dva vozila, među kojima je bilo i taksi vozilo. U nesreći su povrijeđeni vozači oba automobila.

Prema informacijama policije, nastradali muškarac bio je korisnik taksi usluge.

„Stradali je korisnik taksi usluge. Njegov identitet se utvrđuje", kazali su iz OKC-a.

Uviđaj je u toku, a okolnosti nesreće biće utvrđene istragom.