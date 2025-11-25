,,Nadležnom državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Plavu podnijeta je krivična prijava protiv D.R (42) iz Plava, zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju", navodi se u saopštenju MUP-a.
Sumnja se da je D.R. počinio krivično djelo na način što je, u svojstvu glavnog blagajnika jedne banke, zloupotrijebio svoj položaj i povjerenje u pogledu raspolaganja tuđom imovinom i sa računa jednog klijenta – fizičkog lica, u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, prenio odnosno protivpravno prisvojio novac u iznosu od 24.808,99 eura.