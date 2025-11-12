Te isplate, ističu, klijenti nisu inicirali, niti su se sa njima saglasili, te je M.V. na taj način izvršio krivično djelo zloupotreba položaja u privredom poslovanju.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Više državno tužilaštvo u Podgorici objavilo je da je nakon okončanog izviđaja podiglo optužnicu protiv referente CKB-a M.V. jer je neovlašćeno podizao novac sa bankomata CKB banke u Kotoru, Tivtu i Budvi, direktno sa računa klijenata te banke i na bankomatima sa računa klijenata u ukupnom iznosu od preko 500.000,00 €.

“Njemu se stavlja na teret da je bez pravnog osnova i neovlašćeno, zloupotrebljavajući svoj položaj odgovornog lica, zaposlenog na radnom mjestu – ekspert kreditni referent u privrednom društvu Crnogorska komercijalna banka – Filijala Kotor, u periodu od skoro godinu dana, u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, aktiviranjem platnih kartica koje su prethodno po njegovom zahtjevu izdate”, navodi se u objavi.