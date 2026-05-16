Apelacioni sud odlučio da o žalbi ne može odlučivati Viši sud u Podgorici jer je upravo taj sud oštećena strana u postupku

Kako prenose Vijesti, ni osam mjeseci nakon oslobađajuće presude u slučaju „Tunel“ nije donesena drugostepena odluka, jer je tek 11. maja utvrđeno da o žalbi Osnovnog državnog tužilaštva ne može odlučivati Viši sud u Podgorici, koji je prema optužnici bio oštećena strana u tom predmetu.

Apelacioni sud je zato odlučio da predmet bude dodijeljen Viši sud u Bijelom Polju, navodeći da je takva odluka donesena radi „objektivnog i nepristrasnog postupanja“.

Kako prenose Vijesti, iz Apelacionog suda je saopšteno da je podgorički Viši sud 7. maja dostavio spise i zatražio određivanje drugog nadležnog suda. Odluka je donijeta četiri dana kasnije, 11. maja, a protiv nje nije dozvoljena žalba.

Hronologija događaja, međutim, pokazuje da se predmet mjesecima nalazio u svojevrsnom procesnom zastoju. U martu su Vijesti od Višeg suda u Bijelom Polju dobile odgovor da im predmet još nije dostavljen, dok je iz Osnovnog suda u Podgorici tada saopšteno da nijesu bile ispunjene procesne pretpostavke za slanje žalbe drugostepenom sudu, jer odluka i žalba nijesu bile uredno dostavljene svim stranama u postupku.

Oslobađajuća presuda i brojna otvorena pitanja

Sudija Borko Lončar donio je 3. oktobra prošle godine oslobađajuću presudu za Katarina Baćović, Marjan Vuljaj, Nikola Milačić, Predrag Mirotić, Vladimir Erić, Veljko Marković, Milan Marković i Dejan Jovanović.

Predmet je formiran nakon što je otkriven tunel prokopan iz podruma stana u Njegoševoj ulici do depoa Višeg suda u Podgorici, iz kojeg su, prema optužnici, iznošeni dokazi i predmeti.

Sudija Lončar tada je ocijenio da nema dokaza koji bi nesumnjivo potvrdili da su optuženi kopali tunel ili učestvovali u izvršenju krivičnih djela. Naglasio je da u tunelu nijesu pronađeni DNK tragovi optuženih, niti drugi materijalni dokazi koji bi ih direktno povezali sa slučajem.

„Postoji samo stepen sumnje da se vide na kamerama kako se kreću kroz grad, ali nema konkretnih dokaza“, rekao je Lončar tokom izricanja presude.

On je slučaj okarakterisao kao „najveću sramotu bezbjednosnog sektora u Crnoj Gori“, ističući da motiv kopanja tunela nikada nije utvrđen. Posebno je naglasio da vrijednost predmeta koji su navodno odneseni iz depoa iznosi oko 11.000 eura, što, prema njegovim riječima, teško može predstavljati stvarni motiv za tako ozbiljnu operaciju.

Kako prenose Vijesti, sud je konstatovao i da tunel nije otkriven radom bezbjednosnih službi, već slučajno, kada je službenica suda tokom popisa primijetila premetačinu i otvor koji vodi ka podzemnom prolazu.

Tunel zatrpan prije završetka svih analiza

Sudija Lončar ukazao je i da je tunel zatrpan odlukom Vlade krajem septembra 2023. godine, čime su, prema ocjeni suda, onemogućene dodatne istražne radnje i analize.

Vještakinja građevinske struke Tanja Drakulović tokom suđenja je izjavila da joj nije bilo dozvoljeno da vrši detaljna mjerenja tunela, fotografiše lice mjesta niti da nakon završetka uviđaja ponovo izvrši pregled lokacije.

Osnovni državni tužilac Marko Mugoša u završnim riječima tražio je osuđujuću presudu za sve optužene, ocjenjujući da je riječ o „udaru na državu i crnogorsko pravosuđe“.

„Nevjerovatna i filmska priča koja je teško zamisliva u stvarnosti, a koja se dogodila u državi koja teži da bude razvijena. Tužno je i porazno“, rekao je Mugoša.