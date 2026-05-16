Tokom posjete Donald Trump Peking, u predsjedničkoj koloni pojavila su se dva vozila koja su privukla više pažnje od većine standardnih blindiranih limuzina, terenaca i pratećih automobila.

Riječ je o velikim crnim kineskim terencima sa neobično visokim, masivno nadograđenim krovovima, toliko upadljivim da su odmah izazvali pitanja šta se zapravo nalazi unutra.

Američki portal The War Zone prvi je detaljnije otvorio ovu priču, navodeći da su vozila primijećena 13. maja, dok se Trampova kolona kretala kroz kinesku prijestonicu tokom posjete predsjedniku Xi Jinping. Prema istom izvoru, vozila su nastavila da se pojavljuju u koloni tokom državne posjete, koja je završena 15. maja.

Na prvi pogled, terenci djeluju kao da su nastali od standardnog luksuznog kineskog modela, ali sa krovom koji je potpuno promijenio siluetu vozila. The War Zone navodi da su oba vozila zasnovana na nekom od aktuelnih modela kineskog proizvođača Hongqi, a kao najsličnija vizuelna osnova pominje se veliki SUV iz porodice LS7.

To samo po sebi nije neobično. Hongći je državna simbolika na točkovima — kineski brend koji se decenijama povezuje sa partijskim vrhom, državnim ceremonijama i službenim limuzinama najvišeg ranga.

Neobično je ono što je dodato iznad kabine. Krovovi na ovim vozilima nijesu obični nosači, komunikacione antene ili diskretni moduli. Riječ je o ogromnim nadogradnjama koje djeluju kao da skrivaju ozbiljnu opremu.

The motorcade of U.S. President Donald Trump is now on Daxing Road, heading toward Beijing Capital Airport.pic.twitter.com/d3qPOC4o5z — China pulse (@Eng_china5)May 15, 2026

Američka Tajna služba potvrdila je za The War Zone da nije upravljala ovim vozilima. Istovremeno, nijesu željeli ili nijesu mogli da kažu da li su vozila pripadala američkoj ambasadi ili kineskoj vladi. Upravo taj detalj čini priču još zanimljivijom. Vozila su bila dio kolone američkog predsjednika, ali njihov operater zvanično nije razjašnjen.

U pratećoj predsjedničkoj koloni bilo je i drugih upadljivih automobila. Ranije su kineski i regionalni mediji pisali da su u Pekingu, uoči posjete, primijećeni američki terenci sa vladinim tablicama, što je najavljivalo dolazak velikog bezbjednosnog konvoja i čuvene predsjedničke limuzine „The Beast“.

South China Morning Post objavio je 7. maja da su dva crna SUV vozila sa zatamnjenim staklima i američkim vladinim tablicama primijećena na autoputu u Pekingu, nekoliko dana prije samita.

Međutim, misteriozni Hongći terenci nijesu izgledali kao standardni američki prateći automobili. Upravo zato otvorili su nekoliko mogućih objašnjenja.

Prva mogućnost jeste da je riječ o vozilima za komunikaciju. Predsjednička kolona tokom stranih posjeta mora da ima zaštićene veze, satelitske kanale, šifrovanu komunikaciju i mogućnost stalnog kontakta sa ambasadom, avionom, komandnim strukturama i lokalnim bezbjednosnim službama.

Velika krovna nadogradnja mogla bi da krije antene, repetitore, satelitske terminale ili elektronsku opremu koja zahtijeva dodatni prostor, hlađenje i stabilno napajanje.

Druga mogućnost jeste sistem za elektronsko ratovanje, odnosno zaštitu kolone od daljinski aktiviranih eksplozivnih naprava, dronova i prisluškivanja. Takva vozila nijesu novost u predsjedničkim kolonama. Američke kolone često uključuju specijalizovana vozila sa opremom za ometanje radio-signala, mobilnih mreža, daljinskih upaljača i komercijalnih dronova.

The War Zone posebno je ukazao da su se u koloni vidjeli i američki Lincoln Navigator i Chevrolet Suburban sa modifikacijama na krovu, što upućuje na širi sloj elektronske i komunikacione zaštite.

Treća mogućnost, najzanimljivija široj javnosti, jeste anti-dron zaštita. Poslije rata u Ukrajini, napada na baze, aerodrome, brodove i strateške objekte, više nijedna ozbiljna služba ne posmatra dron kao igračku. Mali komercijalni dron, FPV platforma ili improvizovana letjelica sa eksplozivom mogu postati ozbiljna prijetnja u urbanom okruženju, naročito tokom prolaska kolone visokog profila.

U tom scenariju, veliki krov mogao bi da nosi radarske, optičke, radiofrekventne ili ometačke sisteme za otkrivanje i neutralisanje malih dronova. Ne mora se raditi o oružju usmjerene energije, mada su se i takve spekulacije pojavile na društvenim mrežama.

Realnije je da bi se unutra mogla nalaziti kombinacija antena, senzora, sistema za elektronsko ometanje i opreme za komandovanje.

Postoji i četvrto objašnjenje — vozila bi mogla biti kineska specijalizovana bezbjednosna platforma, uključena u kolonu prema protokolu domaćina. Kina je u Pekingu imala punu kontrolu nad okruženjem, rutama, vazdušnim prostorom, kamerama, policijskim rasporedom i kontradiverzionom zaštitom.

Za posjetu američkog predsjednika Sija Đinpinga, kineska strana sigurno nije željela nikakav bezbjednosni propust. Hongći kao baza za takvu platformu potpuno se uklapa u kinesku državnu logiku.

Posebno je zanimljivo što konfiguracija ovih vozila do sada nije viđena u javnosti, makar ne u ovom obliku. The War Zone navodi da se takva konfiguracija ne pojavljuje kao ranije poznata, što dodatno podgrijava nagađanja.

U suštini, ovdje vjerovatno nije riječ o „neobično dizajniranom luksuznom SUV-u“, već o vozilu čija spoljašnjost otkriva samo posljedicu unutrašnje funkcije. Krov nije podignut zbog estetike, već zato što nešto veliko, složeno ili energetski zahtjevno mora da stane u vozilo.

Predsjedničke kolone danas više nijesu samo oklop, motori, policijska pratnja i blindirana limuzina. One su pokretni bezbjednosni sistemi. U njima se nalaze komunikacije, elektronsko izviđanje, ometanje, kontra-dron zaštita, medicinska podrška, taktički timovi, komandni elementi i vozila koja javnost često ne umije odmah da prepozna.

Kineski terenci u Trampovoj koloni zato su zanimljivi ne zbog svog čudnog izgleda, već zbog onoga što govore o novoj bezbjednosnoj realnosti. Visoki krovovi, zatamnjena stakla i ćutanje Tajne službe ukazuju na svijet u kojem se zaštita predsjednika više ne svodi samo na pancir i pratnju, već na elektronsku kupolu oko kolone. U Pekingu se ta kupola očigledno vozila i u kineskom pakovanju.