Bivša italijanska teniserka Flavija Peneta tvrdi da je Janik Siner imao napad panike na turniru u Rimu.

Jannik Sinner povraćao je tokom meča protiv Daniil Medvedev u polufinalu turnira u Rim, nakon čega je tražio prekid meča.

Prema tvrdnjama bivše italijanske teniserke Flavia Pennetta, Siner je u jednom trenutku možda doživio i napad panike.

„Po mom mišljenju, djelovalo je kao da Janik ima napad panike. Kao da nije mogao da diše. Uspio je da se smiri. Prvi put mu se to desilo na Australijan openu 2025. godine i tada nije znao kako da se izbori sa tim. Možda je sada uspio da prepozna baš taj momenat“, rekla je Peneta, šampionka US Open iz 2015. godine.

Sinner teve uma crise de ansiedade?



A Ex-top10 do mundo, Flavia Pennetta, falou sobre crise de ansiedade e o tennisTT italiano tá especulando sobre os comentários dela.



Pior que parece mesmo pelo vídeo... Mas ql a razão? Ganhar em casa? Estranho.pic.twitter.com/pu0fwbTvcd — Fonsecaism (Guto) (@fonsequism)May 16, 2026

Siner je rutinski dobio prvi set (6:2) i djelovalo je da će nastaviti niz nepobjedivosti. Međutim, Rus je uzvratio, dobio drugi set sa 7:5 i najavio dramu.

U trećem setu Janik je prvi napravio brejk, poveo sa 4:2, a potom je na servis-gemu Medvedeva nastao haos kada je tražio od sudije Oreli Tort da hitno prekine meč zbog sve jače kiše, što je ona i učinila.

U trenutku prekida Medvedev je imao prednost na svom servisu i servirao je za gem, pa će se meč nastaviti od tog poena danas oko 15 časova, pod uslovom da ne bude novih padavina.