Novi kriterijumi za prestanak radnog odnosa i penzionisanje službenika, uz spekulacije o reformi i „čistki“ kompromitovanih kadrova

Izvor: Vlada Crne Gore

Kako prenosi portal Dan, direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Ivica Janović donio je pravilnik o razlozima, kriterijumima i postupku za prestanak radnog odnosa ovlašćenih službenika ANB-a zbog potreba službe, uz ostvarivanje prava na starosnu penziju.

Prema informacijama koje prenosi portal Dan, već duže vrijeme postoje spekulacije da se u ANB-u priprema ozbiljna reorganizacija i uklanjanje kompromitovanih kadrova koji su bili povezivani sa bivšom vlašću DPS-a i njihovim koalicionim partnerima. Navodno, pojedinim službenicima na teret se stavlja saradnja sa stranim službama, dok se dio njih dovodi u vezu i sa određenim kriminalnim strukturama.

U javnosti se sve češće postavlja pitanje da li će reforme koje sprovodi Janović predstavljati stvarnu profesionalizaciju tajne službe ili novu partijsku reorganizaciju, imajući u vidu da je u javnosti prepoznat kao kadar blizak Pokret Evropa sad. Kako prenosi portal Dan, u ANB-u su već sprovedene određene kadrovske promjene – nekim službenicima ponuđen je sporazumni raskid radnog odnosa, dok su pojedini premješteni na druga radna mjesta ili u druge gradove.

Pravilnikom su definisani organizacioni, kadrovski, bezbjednosni i funkcionalni razlozi koji mogu dovesti do prestanka radnog odnosa. Organizacione promjene podrazumijevaju ukidanje ili reorganizaciju sektora, smanjenje broja izvršilaca, racionalizaciju rada, kao i usklađivanje ANB-a sa međunarodnim obavezama države i budžetskim ograničenjima.

Kadrovski razlozi odnose se na situacije u kojima stručna znanja, sposobnosti ili posebne vještine službenika nijesu usklađene sa potrebama Agencije, a takav nedostatak nije moguće riješiti dodatnom obukom ili raspoređivanjem na drugo radno mjesto. Takođe, kao razlog se navodi i višak određenih profila zaposlenih u odnosu na stvarne potrebe službe.

Posebno su naglašeni bezbjednosni razlozi, koji uključuju zaštitu tajnih podataka, operacija, metoda rada i prikrivenih identiteta. U pravilniku se navodi da prestanak radnog odnosa može uslijediti ukoliko postoji trajni i objektivno utemeljen rizik po bezbjedno izvršavanje poslova Agencije.

Odluka o tome kojem službeniku će prestati radni odnos donosiće se, kako je precizirano, na osnovu objektivnih i međusobno uporedivih kriterijuma. Među ključnim kriterijumima nalaze se dužina staža osiguranja, godine provedene u ANB-u i ispunjenost uslova za starosnu penziju, pri čemu će posebno biti uzimani u obzir službenici sa navršenih 40 godina staža.

Pravilnik predviđa i funkcionalne razloge za prestanak radnog odnosa, odnosno situacije u kojima službenik trajno nije u mogućnosti da odgovori tehnološkim, operativnim ili funkcionalnim promjenama koje su značajne za rad Agencije.