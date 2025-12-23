Njemu je juče određeno zadržavanje do 72 sata, a tokom saslušanja negirao je krivicu.

Postupak protiv bivšeg ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutina Simovića pokrenut je zbog sumnje da je počinio krivično zloupotreba službenog položaja, saopštili su iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), tako što je iz državne kase plaćao boravak u ekskluzivnim restoranima i hotelima i hranu i piće koje je konzumirao sa članovima porodice i prijateljima.

"Postupak je pokrenut jer postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni, u periodu od juna 2017. do avgusta 2020. godine, protivpravno iskorišćavao svoj službeni položaj i ovlašćenja i prekoračio granice svog službenog ovlašćenja i sebi pribavio imovinsku korist, jer je sam ili sa suprugom i drugim članovima porodice ili drugim njemu bliskim licima, boravio u hotelima 'Splendid', u Bečićima, 'Bjanka', u Kolašinu i drugim, odnosno, konzumirao hranu i piće u restoranima 'Porto' i 'Imanje Knjaz' u Podorici, 'Izvor' u Reževićima, 'Il Brodetto', u Pružnu, 'Ristorante Life', 'Tartufi & Friends', 'Le Grotte' u Rimu i drugim, pa i u dane vikenda, a plaćene račune dostavljao blagajni Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i po osnovu njih mu je vršena nadoknada troškova u vidu gotovinskih isplata, iako se očigledno nije radilo o troškovima vezanim za vršenje službene dužnosti. U odnosu na navode pojedinih društvenih subjekata da se pokretanjem ovog postupka vrši njihov progon, za ukazati je da je ustavna i zakonska obaveza Specijalnog državnog tužilaštva da preduzme krivično gonjenje u svim slučajevima kada postoje osnovi sumje da je određeno lice učinilo krivično djelo iz njegove stvarne nadležnosti", navodi se u saopštenju tužilaštva, prenose Vijesti.

Simoviću su juče pripadnici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) zbog toga stavili lisice na ruke, godinu dana nakon što je prvi put uhapšen u sklopu predmeta nezakonite isplate novca iz Agrobudžeta.

Njemu je juče određeno zadržavanje do 72 sata, a tokom saslušanja negirao je krivicu.