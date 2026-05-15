Policija u Herceg Novom podnijela je krivičnu prijavu protiv tri rukovodioca AD „Vektra Boka“ zbog sumnje da su bez odluke Odbora direktora ugovorili visoke otpremnine za izvršnog direktora, uprkos višemilionskoj blokadi računa kompanije

Istražitelji sumnjaju da su nezakonitim aneksom ugovora društvu nanijeli finansijsku štetu i omogućili protivpravnu imovinsku korist.

"Krivična prijava podnijeta je protiv: R.G. (57) iz Herceg Novog, sekretara Akcionarskog društva „Vektra Boka“ Herceg Novi, M.P. (37) iz Kotora, izvršnog direktora Akcionarskog društva „Vektra Boka“ Herceg Novi i R.S. (62) iz Kotora, predsjednika Odbora direktora Akcionarskog društva „Vektra Boka“ Herceg Novi, koji se sumnjiče da su navedeno krivično djelo počinili u saizvršilaštvu", ocijenjeno je u saopštenju.

Prema informacijama, sumnja se da je R.G., postupajući u svojstvu sekretara društva, po prethodnom dogovoru sa M.P., bez znanja i saglasnosti članova Odbora direktora, kao i bez prethodno donijete formalne odluke ovog organa upravljanja, sačinio predlog aneksa ugovora o radu izvršnog direktora, kojim su, kako se navodi, u korist izvršnog direktora ugovorene nesrazmjerno visoke otpremnine, u rasponu od oko 38.000 do 115.000 eura, u zavisnosti od načina eventualnog prestanka funkcije ili radnog odnosa, koji je dostavio licu M.P.

"Dalje se sumnja da je M.P., svjestan da predmetni aneks nije zasnovan na odluci Odbora direktora niti interesima društva, zloupotrebom svojih ovlašćenja izmijenio djelove predloga aneksa na način kojim je sebi omogućio povoljnije finansijske benefite i veće iznose otpremnina. Naime, sumnja se da je M.P. izmijenio odredbe aneksa tako što je umanjio iznos otpremnine u slučaju dobrovoljnog prestanka radnog odnosa sa 24 na 12 bruto zarada, dok je istovremeno povećao iznos otpremnine u slučaju isteka mandata sa 12 na 24 bruto zarade, iako je njegov mandat u međuvremenu istekao", piše u saopštenju.

U saopštenju poručuju da je nakon toga, kako se sumnja, M.P. je predmetni aneks dostavio predsjedniku Odbora direktora R.S, koji je, iako svjestan da za zaključenje takvog pravnog posla nije postojala odluka niti saglasnost Odbora direktora, isti potpisao i zaključio sa izvršnim direktorom.

"Na taj način su, kako se sumnja, prijavljena lica zajedničkim djelovanjem i zloupotrebom svojih položaja postupala suprotno interesima privrednog društva, stvarajući finansijske obaveze koje nijesu bile odobrene od strane nadležnih organa upravljanja, posebno imajući u vidu činjenicu da je račun AD „Vektra Boka“ Herceg Novi u vrijeme zaključenja predmetnog aneksa bio u poslovnoj blokadi u iznosu od 11.041.329,05 eura", navodi se u saopštenju.

Ovakvim postupanjem, kako se sumnja, izvršnom direktoru je omogućeno pribavljanje protivpravne imovinske koristi, dok je, prema njihovim tvrdnjama, privrednom društvu pričinjena šteta kroz stvaranje nezakonitih finansijskih obaveza.