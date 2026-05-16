U velikom noćnom napadu ranjeno više civila, dok ukrajinske vlasti upozoravaju da Rusija koristi prekide vatre za gomilanje novog naoružanja

Ruske snage tokom noći između petka i subote izvele su opsežan napad dronovima na više regiona Ukrajina, gađajući lučku infrastrukturu u Odeskoj oblasti, mrežu javnog prevoza u centru Harkova i stambene djelove Poltavske oblasti.

Teško oštećena lučka infrastruktura u Odesi

Južna Odeska oblast pretrpjela je najteži dio intenzivnog bombardovanja izvedenog talasima bespilotnih letjelica.

Prema riječima načelnika Odeske regionalne vojne administracije Oleh Kiper, napad je bio usmjeren i na lučku infrastrukturu i na civilne objekte.

Udarima su pogođeni skladišni objekat i administrativna zgrada u luci, dok su djelovi oborenog drona pali na teritoriju jedne obrazovne ustanove.

Jedan dron direktno je pogodio petospratnu stambenu zgradu, ozbiljno oštetivši fasadu, razbivši prozore i izazvavši požar na balkonima i u prodavnici auto-djelova u prizemlju.

Pogođena je i jedna porodična kuća, a najmanje dvije osobe povrijeđene su dok su spasilačke ekipe izvlačile stanovnike iz ruševina.

Napad na centar Harkova

Nakon udara na jugu zemlje, ruske snage ujutru su izvele napad dronovima direktno na centralni Ševčenkovski okrug Harkov.

Dron je eksplodirao na glavnoj saobraćajnici, pri čemu je najmanje jedna osoba ranjena, dok je ozbiljno oštećena gradska saobraćajna infrastruktura.

As a result of the nighttime attack by rf on the south of the Odesa region, residential buildings, port infrastructure, and an educational institution were damaged, there are injured people, — the Regional Military Administration.



In a five-story residential building, windows…

Gradonačelnik Harkova Igor Terehov saopštio je da su u eksploziji teško oštećena tri ulaza u metro, tri stanice javnog prevoza, kao i električna mreža za tramvaje i trolejbuse.

Djelovi drona pronađeni su i uklonjeni sa dječjeg igrališta u susjednom Kijevskom okrugu.

Oštećene kuće u Poltavskoj oblasti

Napadi su se proširili i na centralnu Ukrajinu, gdje su mete bili Poltavski i Mirgorodski okrug.

Načelnik Poltavske regionalne vojne administracije Vitalij Dijakivnič potvrdio je da je tokom napada oštećeno više privatnih kuća.

Nakon napada na Kijev pronađeni djelovi novog ruskog oružja

Novi napadi uslijedili su samo nekoliko dana nakon velikog raketnog udara na Kijev, kada su u stambenoj zgradi u Darnickom okrugu poginula 24 civila, uključujući troje djece.

Povjerenik za sankcije Vladislav Vlasiuk izjavio je da fragmenti naprednog ruskog oružja pronađeni nakon napada pokazuju da je dio projektila proizveden krajem prošle godine ili početkom 2026. godine.

Yesterday afternoon, last night, and this morning, Russia attacked targets across Kharkiv Oblast with dozens of Geran-2 (+ other types) drones.



Strikes were carried out on:



- The Kholodnohirskyi District of Kharkiv City (likely the railway depot at 50.026126, 36.182235)



— AMK Mapping (@AMK_Mapping_) May 16, 2026

Prema njegovim riječima, uprkos međunarodnim sankcijama, rusko naoružanje i dalje sadrži veliki broj zapadnih komponenti, uključujući mikročipove američkih, holandskih i njemačkih tehnoloških kompanija.

Vlasiuk je upozorio da brzo korišćenje novoproizvedenog oružja pokazuje da Kremlj koristi kratkoročne prekide vatre kako bi gomilao nove zalihe naoružanja.