"Bekuta na sudu rekla da me ne poznaje, bila sam u šoku": Otkriveni detalji estradnog okršaja pred sudijom

Ivana Šašić i Ana Bekuta suočile su se na sudu. Ročište je bilo održano u utorak u Prvom osnovnom sudu po tužbi Bekute

Ana Bekuta pokrenula je parnični postupak protiv koleginice Ivana Šašić zbog povrede časti i ugleda. Obje su se pojavile na sudu, a Bekuta je na pitanje sudije da li poznaje Ivanu kategorično odgovorila da je ne poznaje.

Tim povodom Ivana Šašić oglasila se za Kurir i kazala da je bila iznenađena njenim odgovorom.

„Tačna je informacija. Održano je suočavanje između Ane Bekute i mene. Ostavila me je u šoku i nevjerici kada je rekla da me ne poznaje. To automatski znači da nije rekla istinu pred sudom. Nas dvije se odlično poznajemo još od 2010. godine. Zajedno smo bile na žurki jednog magazina, za šta postoje fotografije na internetu iz tog perioda. Takođe smo bile i na sahrani kolege Ljubiše Stojanovića Luisa, a i za to postoje fotografije“, rekla je Ivana.

Dodala je da posjeduje i privatne fotografije sa Anom Bekutom, ali da ih neće dijeliti javno.

„Privatne fotografije koje imam sa njom iz raznih situacija ne bih dijelila javno, jer smatram da to nije primjereno. Upravo zato mi je još nevjerovatnije da na sudu izjavi tako nešto, iako postoje evidentni dokazi“, kazala je Ivana Šašić.

Kako tvrdi Ivana Šašić, tokom saslušanja Ana Bekuta je kasnije promijenila iskaz.

„Kako je saslušanje odmicalo, Ana se, ipak, sjetila da me poznaje, ali je tada rekla da me nije vidjela petnaest godina, što takođe nije tačno. Posljednji lični kontakt imale smo kada sam joj u njenoj zgradi uručila pozivnicu za svoju svadbu, a kasnije smo se dopisivale i putem SMS poruka 2019. godine, povodom takmičenja Aleksandre Tadić Cipke. Tada mi je napisala da sam naporna. Kada se to izračuna, jasno je da nije prošlo petnaest, već sedam godina“, tvrdi pjevačica.

Ivana je istakla i da, prema njenim riječima, priča koja je izazvala spor nije potekla od nje.

„Važno mi je da naglasim da priča o Ani Bekuti nije krenula od mene. Što se mene tiče, nikada je ne bih ni pomenula. Sve je pokrenuo novinar i urednik Ivan Vuković, koji zna šta se dešavalo u tom periodu, posebno kada je naše druženje u pitanju. Nikada ne bih sjedjela u emisiji i govorila neistine. Predložila sam da i on bude svjedok, ali je Ana to odbila. Razlozi za to su mi poznati. Mnogo toga bi se tu čulo“, rekla je Ivana Šašić.

Ona tvrdi da ostaje pri svim svojim ranijim izjavama koje se odnose na period njihovog druženja i navodnog uplitanja u ljubavnu vezu sa Dalibor Minja.

„Sve što sam iznijela o periodu našeg druženja i o tome da sam bila umiješana u njenu vezu sa Daliborom Minjom jeste istina. To ona dobro zna. Ako ćemo već da pozivamo svjedoke, možemo redom“, zaključila je Ivana Šašić.