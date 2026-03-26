Viši sud u Podgorici ukinuo je pritvor Dejanu Jokiću, jednom od optuženih iz postupka koji se vodi protiv Aleksandra Mijajlovića i grupe.

To je danas na početku suđenja saopštio sudija Boris Bulatović.

Time je uvažen predlog odbrane.

Sudija je istakao da je određena strožija mjera nadzora zabrana napuštanja stana i oduzimanje putne isprave.

Sudija je podsjetio da je u prvom postupku Jokiću ukinut pritvor i da se teretio za tri krivična djela, prenosi Dan.

"Tu je prihvaćeno jemstvo u iznosu od oko pola miliona eura, uglavnom u nekretninama.Bio je na slobodi skoro osam mjeseci i uredno se odazivao. Vijeće smatra da je poštovao mjere i da nema razloga za sumnju i da će ih i dalje poštovati" kazao je sudija.

Podsjećamo, Viši sud u Podgorici prihvatio je predlog Specijalnog državnog tužilaštva i u fazi kontrole optužnice objedinio postupke protiv Aleksandra Aca Mijajlovića i vlasnika kompanije Tehnomaks Veska Petranovića, koji se terete da da bili na čelu kriminalnih grupa švercera cigareta.

Kao članovi kriminalne organizacije koju je, prema tvrdnjama SDT-a, formirao Mijajlović označeni su Nikšićanin Zoran Đukanović Žuti, Golub Vojinović i policajci Milenko Mića Rabrenović, Dragan Backović, Mirko Mijušković i Radoje Rabrenović.

Optužnicom protiv kriminalne grupe na čijem čelu je, navodno, bio Petranović obuhvaćeni su i Dejan Jokić, obuhvaćen objema optužnicama, i policajci Marko Đurišić, Dražen Vukadinović i Davor Lukačević, kao i Branko Čelić, Ratomir Obrenić i Jovan Miletić, prenosi Dan.

Kako tvrde iz tužilaštva, postoje indicije da su obje kriminalne organizacije djelovale od 2019. godine. U Petranovićevoj grupi on slovi za jedinog organizatora, dok je Mijajlović imao "partnera" u vidu N.N. lica.

U optužnici piše da je okrivljeni Aleksandar Mijajlović sa nepoznatim licem, od 2019. do 2021. godine, u Crnoj Gori, organizovao kriminalnu organizaciju, čiji pripadnici su postali ostali okrivljeni i druge zasad nepoznate osobe. Organizacija je formirana zbog krijumčarenja neocarinjenih cigareta iz Slobodne carinske zone Luke Bar, njihove prodaje, prikrivanja i rasturanja u Crnoj Gori i drugim zemljama, radi sticanja nezakonite dobiti i moći, ali i pranja novca koji je stečen kriminalnom djelatnošću.

Petranovićevoj grupi, kako su saopštili iz SDT-a, na teret se stavlja da se od sredine 2019. do kraja oktobra 2020. godine, kontinuirano bavila prodajom, rasturanjem i prikrivanjem neocarinjenih cigareta, i to u količini od najmanje 9.094 paketa, nabavljanih u inostranstvu.

"Neplaćanjem carina, akciza i poreza pribavili su imovinsku korist, a budžetu Crne Gore nanijela štetu od najmanje skoro 7,2 miliona eura " tvrde iz tužilaštva.

