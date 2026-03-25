Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vlasnik firme “Catwood”, Aldin Mlatišuma, kazao je pred podgoričkim Višim sudom juče da je učestvovao u utovaru cigareta bez potrebne dokumentacije i da je bio svjestan da je pogriješio, ali je negirao da je bio dio organizovane kriminalne grupe koju Specijalno državno tužilaštvo (SDT) tereti za šverc cigareta iz Slobodne zone Luke Bar.

Optužnicom SDT-a više osoba tereti se da su, kao članovi organizovane kriminalne grupe kojom je, prema navodima tužilaštva, rukovodio Vladimir Mijajlović, kojem se sudi u odsustvu, učestvovali u krijumčarenju cigareta iz Luke Bar i pranju novca, dok svi optuženi negiraju krivicu, pišu Vijesti.

Mlatišuma je u odbrani detaljno govorio o okolnostima u kojima je, kako tvrdi, ušao u posao.

“Najveći dio života proveo sam bez prekršaja, ali sam oko 2019. i 2020. krenuo stranputicom - kockao sam i pio, došlo je i do razvoda braka”, kazao je.

Objasnio je da je zbog loše finansijske situacije osnovao firmu za snabdijevanje brodova, ali da posao nije išao zbog nedostatka novca i pandemije. U tom periodu, kako je rekao, rješenje mu nudi izvjesni Ahmet Alić.

“On mi je ponudio pomoć. Skladištio sam njegovu robu, a onda mi je rekao da skinem plombu sa magacina i da carinik već zna da ću to da uradim. Ja sam bio samo skladištar, nisam bio vlasnik robe”, kazao je.

Potvrdio je da je učestvovao u utovaru cigareta, ali je tvrdio da ih nije izvozio mimo carinskih procedura.

“Ne znam kako to može da se izvede bez dokumentacije”, rekao je.

Dodao je da Alić nije bio zadovoljan njegovim radom i da je, pred prekid saradnje, od njega tražio još jednu uslugu - da obezbijedi radnike za utovar cigareta, obećavajući mu tranzitne papire.

“Za taj posao dobio sam 6.500 eura, a ukupno tokom trajanja naše saradnje 16.500 eura”, naveo je.

Naglasio je da sve što je radio nije imalo veze sa ostalim optuženima.

“Ne mogu da prihvatim da smo ja i ljudi iz ove optužnice sarađivali. Neke od njih sam prvi put vidio u marici, a neke u sudu kada je potvrđena optužnica. Sve što sam radio bilo je za Ahmeta Alića”, rekao je.

Ispričao je i da je u jednom trenutku, kada je trebalo da poveze kamion ka Prištini, imao loš osjećaj i strah, pa je promijenio plan i otišao u Skoplje.

“Bio sam tamo dva do tri mjeseca dok nisam potrošio novac. Nisam imao racionalan razlog zašto sam otišao tamo”, rekao je odgovarajući na pitanje suda.

Kazao je da se kasnije vratio u Crnu Goru nakon što mu je otac rekao da je pozivan na razgovor u svojstvu građanina, te da se tada odlučio da se prijavi nadležnima.

“U februaru 2021. godine sam se dobrovoljno prijavio i dao izjavu Specijalnom državnom tužilaštvu povodom ovog događaja, tada sam upućen u Osnovni sud u Baru i sudija me pustila da se branim sa slobode. Nakon toga se ništa nije dešavalo, nije ni podignuta optužnica sve do 2025. kad je započet ovaj predmet”, kazao je.

On je rekao da je bio svjestan da je pogriješio i da nije imao papire za iznošenje cigareta.

“Vratio sam se u Crnu Goru da državi vratim dug”, kazao je Mlatišuma.

Dodao je da je nakon tog događaja bio stigmatizovan, da nije mogao da nađe posao i da je “životario sa djecom” u roditeljskom stanu, radeći povremeno za dnevnicu.

Optuženi Nikola Dedaj kazao je da ne priznaje krivicu i da će odgovarati samo na pitanja branilaca.

“Prvi put se nalazim na optuženičkoj klupi”, rekao je.

Negirao je da je bio član organizovane kriminalne grupe i da se bavio švercom cigareta.

“Nelogična je tvrdnja tužilaštva da je Vladimir Mijajlović rukovodio OKG, a mi se ne poznajemo. Ne znam kako je neko mogao da mi daje naredbe ako ga nisam poznavao”, kazao je.

Dodao je i da mu je, kako tvrdi, tužiteljka u neformalnom razgovoru rekla da ga Mijajlović nije poznavao, prenose Vijesti.

Govoreći o navodima da je vozio kamion, rekao je:

“Za to treba vozačka. Otkad sam položio vozački, policija me nikad nije zaustavila u kamionu. Posljednji put sam u kamion ušao kao dijete”.

Istakao je da od optuženih poznaje samo Hajrulu Jahovića, koji mu je komšija, i Mlatišumu, sa kojim je imao poslovni kontakt u vezi sa izdavanjem poslovnog prostora.

“Čekaću da vidim da li će sud iznijeti Skaj komunikaciju kao dokaz”, rekao je.

Tužiteljka Tanja Čolan Deretić negirala je njegove navode o neformalnom razgovoru i kazala da je bilo samo pojašnjenje šta mu se stavlja na teret, naglašavajući da za članstvo u kriminalnoj grupi nije potrebno međusobno poznanstvo.

Optuženi Miloš Mišurović rekao je da ne priznaje krivično djelo i da se optužbe protiv njega zasnivaju isključivo na navodnim Skaj komunikacijama.

“Nema nijednog dokaza da sam bio u pratnji kamiona i da sam davao novac”, kazao je.

Dodao je da mu se stavlja na teret da je vrbovao policijske službenike, ali da ti ljudi nisu identifikovani niti procesuirani.

“Nejasno mi je zašto bih ja bio pratnja kamiona ako su tu već bili policijski službenici”, rekao je.

Naveo je i da je kao policijski službenik bio na bolovanju i da je razdužio značku i oružje.

Optuženi Haris Kardović optužnicu je nazvao “plodom fikcije” i “skupom nelogičnosti”.

“Nema zaplijenjenih cigareta, nema snimaka ni svjedoka”, rekao je, navodeći da nikada nije koristio Skaj aplikaciju niti imao kriptovani telefon.

Dodao je da nema dokaza da je upravljao kamionima ili imao kontakt sa ostalim optuženima.

Optuženi Ernes Kardović negirao je optužbe za pranje novca, navodeći da novac koji je pronađen kod njega potiče iz nasljedstva i ranije ušteđevine.

Kazao je da je dugogodišnji preduzetnik i da nema veze sa ostalim optuženima.

Refik Kardović rekao je da je razumio optužnicu, ali da ne zna zašto se u njoj nalazi.

Sud je odbio predlog odbrane da se Jahoviću ukine pritvor, uz obrazloženje da i dalje postoje razlozi za njegovo zadržavanje.

Optuženi Jahović negirao je krivicu i naveo da nije bio član organizovane kriminalne grupe niti se bavio švercom cigareta. “Nisam primao nikakav novac niti sam išta plaćao”, rekao je.

Istakao je da ima porodičnu firmu za prevoz i da nije imao potrebu da se bavi nezakonitim poslovima.

Kazao je da poznaje Dedaja i Žarka Bulatovića, ali da sa Bulatovićem nije imao poslovni odnos osim što je od njega kupio vozilo. Negirao je da je koristio Skaj aplikaciju ili imao kriptovani telefon, pišu Vijesti.

Optuženi Bulatović je kazao da ne priznaje krivicu i da nikada nije bio član organizovane kriminalne grupe niti koristio Skaj aplikaciju. “Koristim Vajber, Vacap, Instagram i Fejsbuk za komunikaciju kao i svi vi”, rekao je on.

Naveo je da ima firmu za međunarodni transport koja se bavi i prevozom cigareta, ali da nije skladištio robu.

Predložio je da sud pribavi video-nadzor iz Luke Bar kako bi se provjerilo da li je njegov kamion bio tamo.