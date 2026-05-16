Tajvanska vlada u subotu je saopštila da je ostrvo „nezavisna“ nacija, reagujući na izjave američkog predsjednika Donald Trump koji ga upozorava zbog mogućeg proglašenja nezavisnosti koje bi moglo izazvati rat sa Kina.

„Tajvan je demokratska, suverena i nezavisna nacija koja nije podređena Narodnoj Republici Kini“, saopštilo je tajvansko Ministarstvo vanjskih poslova, dodajući da je politika Vašingtona ostala „nepromijenjena“.

U televizijskom intervjuu snimljenom neposredno prije odlaska iz Pekinga, u kojem je kineski predsjednik Xi Jinping iznio posebno oštre primjedbe o ostrvu, Donald Tramp u petak je upozorio Tajvan da ne proglašava nezavisnost.

Si Đinping oštro upozorio Trampa

„Ne želim da bilo ko proglasi nezavisnost, a onda, znate, mi bismo trebalo da putujemo 15.000 kilometara da bismo išli u rat“, rekao je američki predsjednik za Fox News, pozivajući Tajpej i Peking da „smanje tenzije“.

„Ne želimo da bilo ko kaže: ‘Proglašavamo nezavisnost jer nas Sjedinjene Države podržavaju’“, istakao je, dodajući da još nije donio odluku o prodaji američkog oružja ostrvu.

„Što se tiče prodaje oružja između Tajvana i Sjedinjenih Država, to nije samo obaveza Sjedinjenih Država prema bezbjednosti Tajvana jasno propisana Zakonom o odnosima sa Tajvanom, već i oblik zajedničkog odvraćanja od regionalnih prijetnji“, istaklo je tajvansko Ministarstvo vanjskih poslova.

„Tajvansko pitanje je najvažnije u kinesko-američkim odnosima. Ako ga pravilno tretiramo, odnosi između dvije zemlje mogu ostati uglavnom stabilni. Ako ga budemo loše tretirali, dvije zemlje će se sukobiti“, neobično oštro upozorio je Si Đinping Donalda Trampa.

Kina Tajvan smatra jednom od svojih provincija koju nije uspjela da ujedini sa ostatkom svoje teritorije od kraja Kineskog građanskog rata 1949. godine. Zalaže se za mirno rješenje, ali zadržava pravo na upotrebu sile.