Vijeće Višeg suda u Podgorici je potvrdilo optužnicu koju je Specijalno državno tužilaštvo podiglo protiv 12 optuženih, zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije, više krivičnih djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, zloupotreba službenog položaja, ali i falsifikovanje isprave, prevara i pranje novca, prenosi Dan.

" Vijeće Višeg suda u Podgorici je, rješenjem Kvso br. 36/25, od 31. marta ove godine, potvrdilo optužnicu Kt-S br. 219/25 od 31. decembra prošle godine, koju je Specijalno državno tužilaštvo podiglo protiv 12 optuženih (N.V., V.V., G.Č., B.I., O.R., M.K., Ž.V., B.S., I.P., V.V., S.I. i M.D.), zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije, više krivičnih djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, zloupotreba službenog položaja, ali i falsifikovanje isprave, prevara i pranje novca" stoji u saopštenju.

Predmet optužnice je osnovana sumnja da su optuženi: N.V., V.V., G.Č., B.I., O.R., M.K., Ž.V., B.S., I.P., V.V., S.I., M.D., u 2019. godini, postali članovi kriminalne organizacije koju su organizovali optuženi R.Z. i okrivljeni I.B., čiji su pripadnici postali i optuženi: M.V., R.Ž., A.P., A.Lj., D.K., M.K., S.K., B.R., J.T., N.M., J.M., A.V., S.S. i B.M. i druga nepoznata lica, sa ciljem da se, kako navode, bave vršenjem krivičnih djela ubistvo, teško ubistvo i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, na teritoriji Crne Gore i drugih država Evrope, radi sticanja nezakonite dobiti i moći, pri čemu je svaki član kriminalne organizacije imao unaprijed određeni zadatak i ulogu, piše Dan.

"Prethodno je Specijalno državno tužilaštvo protiv organizatora R.Z. i 14 pripadnika kriminalne organizacije (M.V., R.Ž., A.P., A.Lj., D.K., M.K., S.K., B.R., J.T., N.M., J.M., A.V., S.S. i B.M.) podiglo tri optužnice, zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije i više drugih krivičnih djela, koje su potvrđene i po kojima je u toku glavni pretres pred Višim sudom u Podgorici, a protiv organizatora I.B. je naredbom Specijalnog državnog tužilaštva određeno sprovođenje istrage i pokrenut krivični postupak, između ostalog i za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije " kazali su iz SDT.