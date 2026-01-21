Bivši policijski službenik Dragan Kojović kategorički je negirao krivicu pred podgoričkim Višim sudom odbacivši tvrdnje SDT-a da je kao pripadnik kriminalne organizacije učestvovao u međunarodnom švercu marihuane iz Albanije u Crnu Goru i dalje prema zemljama EU.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kojović je tvrdio da je imao briljantnu policijsku karijeru i da je čitav život posvetio policijskom pozivu, podsjećajući na svoje uspjehe tokom školovanja i rada.

,,Bio sam đak generacije u Srednjoj školi unutrašnjih poslova, zbog čega me je tadašnji ministar unutrašnjih poslova lično nagradio pištoljem. Takođe, bio sam jedan od najboljih studenata na Policijskoj akademiji. Moja biografija i profesionalni rezultati se nikako ne uklapaju u navode iz optužnice", naveo je Kojović, javlja Dan.

On je istakao da nikada u životu nije bio član nijedne kriminalne organizacije, da živi skromnim životom na selu, brinući o svojim roditeljima. Od ostalih optuženih, kako tvrdi, poznaje jedino Marka Gutića, dok sa ostalima nikada nije imao komunikaciju. Kojović je osporio i navode o korišćenju spornih telefona, navodeći da je koristio isključivo svoj privatni i službeni telefon.

Govoreći o prelascima državne granice, kazao je da je u Bosni i Hercegovini boravio svega četiri do pet puta, isključivo radi kupovine robe i auto-dijelova. Naveo je i da često putuje u Republiku Srpsku jer je oženjen državljankom Srbije i da redovno posjećuje manastir Kumanicu.

Optuženi Marko Gutić takođe nije priznao izvršenje krivičnog djela. On je odbio da odgovara na pitanja tužilaštva i suda, pristajući samo na pitanja svog branioca. Gutić je naveo da većinu okrivljenih ne poznaje, osim Kojovića i eventualno još nekog od optuženih.

Kada mu je predočen iskaz iz istrage, potvrdio je da je sa Kojovićem putovao u Bosnu i Hercegovinu, te da mu je Kojović tom prilikom davao novac po 20 ili 30 eura, ali za troškove goriva i korišćenja njegovog automobila, piše Dan.

Svoju odbranu iznio je i Mladen Šutović, koji je takođe negirao pripadnost kriminalnoj organizaciji. On je priznao da je učinio uslugu Zlatiboru Vrhovcu, kojeg je od ranije poznavao, tako što je vozilom pratio jedno lice, ali je naglasio da nije znao o kome se radi niti šta se prevozi.

Šutović je priznao da je kod njega pronađen kokain, ali je naglasio da je on bio namijenjen isključivo za ličnu upotrebu.

Prema optužnici koju zastupa specijalna tužiteljka Sanja Jovićević, ova kriminalna grupa imala je precizno podijeljene uloge. Sumnja se da su članovi grupe duži vremenski period krijumčarili velike količine marihuane, koristeći kriptovanu aplikaciju "Anom" za dogovaranje transporta. Droga je, prema tvrdnjama istražitelja, transportovana iz Bara ka Podgorici, gdje je prepakivana u manja pakovanja i skrivana u specijalno izrađene "bunkere" unutar vozila, prenosi Dan.

Optužnicom SDT-a obuhvaćeno je 18 lica, među kojima su Dragan Jeknić, Zlatibor Vrhovac, Benjamin Ljačević, Đorđije Gojačanin i drugi.