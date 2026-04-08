Vijeće Višeg suda u Podgorici je potvrdilo optužnicu koju je Specijalno državno tužilaštvo podiglo protiv pet optuženih K.D., A.Š., N.J., D.K. i R.S., zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije, protiv K.D. i N.J., i zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga učinjenog u saizvršilaštvu, a protiv A.Š. i zbog dva krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, u saizvršilaštvu, prenosi CdM.

“Predmet optužnice je djelovanje kriminalne organizacije koju su, početkom 2020. godine, organizovali V.U., R.Z. i S.K., čiji pripadnici su postali N.U., L.D., V.D., V.P., I.D., D.M., V.V., D.P., R.D., M.B., R.B., M.B., V.L., P.M., R.P., M.P. i V.M.Č., optuženi K.D., A.Š., N.J., D.K. i R.S i za sada neidentifikovana lica, pri čemu je svaki pripadnik imao unaprijed određen zadatak i ulogu, a u djelovanju kriminalne organizacije su koristili privredne strukture i pranje novca i nezakonito stečene dobiti i koja je djelovala u međunarodnim razmjerama, sa ciljem vršenja krijumčarenja opojne droge kokain iz Južne Amerike u Evropu i Australiju, plovilima, u količini od 1.570 kg, krajem oktobra 2020. godine, što je spriječeno od strane organa otkrivanja Kolumbije, i u količini od 903 kg, u junu 2021. godine, što je spriječeno od strane organa otkrivanja Australije”, navode iz SDT.

Povodom istih događaja, Specijalno državno tužilaštvo je već, u januaru ove godine, podiglo optužnicu protiv 20 optuženih , za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, protiv šest okrivljenih i za dva krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, a protiv 11 okrivljenih i za krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, koja je potvrđena i po kojoj je u toku glavni pretres, prenosi CdM.