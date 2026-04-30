Izvor: Interpol

Drugovi Miloša Medenice, Saša Laković i Nemanja Mučalica, uhapšeni su zbog sumnje da su tom nepravosnažno osuđenom organizatoru kriminalne grupe pomogli prilikom bjekstva

Na teret im se stavlja da su Medenici pomagali da pobjegne kada je prekršio mjeru zabrane napuštanja stana i nakon što mu je sudija Višeg suda u Podgorici odredila pritvor, izričući mu prethodno presudu kojom ga je osudila na 10 godina i dva mjeseca zatvora. Laković i Mučalica juče su saslušani u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, nakon čega im je određeno zadržavanje do 72 sata, piše Dan.

Laković se sumnjiči da je 27. januara, noć uoči izricanja presude, Medenici omogućio da prespava kod njega u kući. Mučalica je, prema navodima iz krivične prijave, Medenici pomogao narednog dana kada mu je bilo zakazano izricanje presude. Navodno, Laković ga je pozvao da dođe kod njega u kuću u Zagoriču. Kada je stigao ispred porodične kuće Lakovića, sačekao ga je Medenica s putnom torbom u ruci, tražeći mu da ga vozi u mjesto Radovče. Mučalica je to uradio, zbog čega su mu prekjuče stavljene lisice na ruke. On je, kako je za "Dan" potvrdio njegov branilac, advokat Nikola Ivanović, negirao krivicu. Tužiocu je ispričao da je Medenicu znao iz naselja, ali da se nikada nijesu intenzivno družili. Priznao je da je znao da se protiv Medenice vodi krivični postupak i da treba da mu se izrekne presuda. Ipak, Mučalica je bio izričit da nije znao da je Medenica u bjekstvu. Istakao je i da je sve ove navode već ispričao u policiji kada je nakon bjekstva Medenice pozvan na saslušanje.

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović saopštio je juče da je Medenica boravio na lokalitetima koji su policiji i tužilaštvu poznati, kao i to ko mu je pomagao 27. i 28. januara, od kada je nedostupan državnim organima.

" Preduzete su policijsko potražne radnje i mjere u cilju lociranja njega kao osuđenog lica i u mjerama prvog zahvata utvrđeno da je ovo lice boravilo na lokalitetima koji su policiji i tužilaštvu poznati, kao i koja su mu lica pomagala dana 27. i 28. januara od kada je on nedostupan državnim organima" kazao je ministar, prenosi Dan.

Napominje da policija raspolaže podacima o licima koja su učestvovala u pomaganju bjeguncu.

"Ti podaci su od strane policije dostavljeni Osnovnom državnom tužilaštvu, nakon čega je formiran i predmet, a kroz zajedničku aktivnost policije i Osnovnog državnog tužilaštva, juče su lišena slobode dva lica zbog sumnje da su izvršila krivično djelo, omogućavanje bjekstva Milošu Medenici, odnosno licu koje je lišeno slobode", kazao je Šaranović.

Lisice na ruke Lakoviću i Mučalici stavljene su u akciji podgoričkih policajaca i Osnovnog državnog tužilaštva. Na teret im je stavljeno da su izvršili krivično djelo omogućavanje bjekstva licu lišenom slobode, prenosi Dan.

" Sumnja se da su S.L. i N.M. počinili krivično djelo na način što su Milošu Medenici pružili pomoć i logistiku u skrivanju, kako bi bio nedostupan organima za sprovođenje zakona, nakon što je prekršio mjeru nadzora, te nakon što mu je postupajuća sutkinja odredila pritvor 28.1.2026. godine. U policijsko-tužilačkim aktivnostima, koje su sprovedene sinhronizovano i koordinisano, na osnovu do sada prikupljenih činjenica egzistiraju dokazi koji ukazuju na osnove sumnje da su navedena dva lica izvršila krivično djelo koje im se krivičnom prijavom stavlja na teret, "saopšteno je iz policije.