Više javno tužilaštvo u Beogradu proširilo je istragu o ubistvu Aleksandra Nešovića Baje i otkrilo nove detalje zločina. Prema navodima tužilaštva, osumnjičeni ga je pozvao da se vrati u restoran kako bi se pomirili, a potom je uslijedila likvidacija.

Izvor: kurir/društvene mreže

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je, nakon 30 dana od pokretanja istrage i na osnovu do sada prikupljenih dokaza, donijelo naredbu o proširenju istrage zbog teškog ubistva Aleksandra Nešovića Baje, izvršenog 12. maja 2026. godine u restoranu „27“, kao i zbog više povezanih krivičnih djela.

Kako se navodi, tokom istrage prikupljani su materijalni dokazi, saslušavani svjedoci i naložena brojna vještačenja, od kojih pojedina još nijesu završena.

Za šta se terete osumnjičeni?

Naredbom o proširenju istrage S.V. i M.S. terete se za teško ubistvo u saizvršilaštvu, nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, kao i za izazivanje opšte opasnosti.

D.V. se tereti za pomaganje u teškom ubistvu i za nedozvoljeno nošenje oružja.

Protiv još osam osoba određeno je preduzimanje dokaznih radnji zbog sumnje da su pomagali nakon izvršenja zločina ili da nijesu prijavili krivično djelo.

Kako je, prema sumnjama tužilaštva, namamljen Aleksandar Nešović?

Prema navodima tužilaštva, Aleksandar Nešović je 12. maja oko 22.45 časova svojim automobilom BMW X7 došao u restoran „27“.

Po ulasku je ugledao S.V, sa kojim je odranije bio u sukobu.

Navodi se da mu se S.V. tada obratio riječima: „Šta se mrštiš na mene?“

Nakon kratkog kontakta, Nešović je napustio restoran i krenuo ka svojoj kući.

Međutim, oko 23.02 časa telefonom ga je pozvao upravo S.V.

Prema navodima tužilaštva, pozvao ga je da se vrati u restoran kako bi se pomirili, govoreći mu da nije imao lošu namjeru.

Tužilaštvo navodi da mu je emotivno i kroz poluplač rekao:

„Što se mrštiš na mene, što se mrštiš na svog brata?“

Dodaje se i da mu se zaklinjao u djecu kako bi ga uvjerio da nema loše namjere.

Vjerujući tim riječima, Nešović se u 23.08 časova sam vratio u restoran, ne očekujući opasnost.

Kratka rasprava, pa pucnjava

Nakon povratka u restoran, Nešović je sjeo za sto sa S.V.

Prema sumnjama tužilaštva, ubrzo je došlo do kraće verbalne rasprave između njih.

Oko 23.30 časova S.V. je, kako se sumnja, iz pištolja kalibra 9x19 milimetara ispalio više hitaca u pravcu Nešovića.

Istovremeno je pucnjavom izazvao opasnost za goste i osoblje restorana koji su se u tom trenutku nalazili u objektu.

Prema nalazima istrage koje je objavilo tužilaštvo, Nešović je preminuo usljed teških povreda izazvanih projektilima, koji su doveli do masivnog krvarenja zbog razaranja krvnih sudova, grudnih i trbušnih organa i mekih tkiva.

Uloga žene osumnjičenog

Tužilaštvo sumnja da je D.V. pomogla izvršenje zločina tako što je, po pozivu i uputstvima S.V, predala pištolj M.S. ispred svoje adrese stanovanja u Beogradu.

Kako se navodi, upravo je to oružje kasnije korišćeno u izvršenju ubistva.

Obezbjeđenje čulo pucnje, ali nije prijavilo zločin?

Prema sumnjama tužilaštva, u trenutku ubistva ispred restorana nalazili su se policijski službenici M.J. i D.V. kao pripadnici ličnog obezbjeđenja S.V.

Tužilaštvo navodi da su čuli pucnje iz restorana, ali da nijesu prijavili izvršenje krivičnog djela.

Brisali tragove i iznijeli tijelo iz restorana

Nakon ubistva, kako se sumnja, N.L, V.Š. i P.U. pomagali su osumnjičenima da prikriju tragove zločina.

Prema navodima istrage, zajedno su čistili i brisali mjesto zločina, uklanjali polomljeni inventar, a zatim iznijeli tijelo Nešovića iz restorana.

Tužilaštvo navodi da niko od njih nije prijavio teško ubistvo, iako je za to djelo zaprijećena kazna doživotnog zatvora.

Tijelo stavljeno u bure i zakopano kod jezera

Nakon toga su, prema sumnjama tužilaštva, D.S, M.S. i S.V. nepoznatim vozilom prevezli tijelo Aleksandra Nešovića do Jarkovačkog jezera.

Tamo su zajedno sa P.U. i V.Š. tijelo stavili u plavo bure, zatrpali ga betonom i potom zakopali u zemlju u neposrednoj blizini jezera.

Tijelo Aleksandra Nešovića pronašli su pripadnici Žandarmerije 21. maja 2026. godine.

Bjekstvo po Srbiji i pronađen novac

Tužilaštvo navodi da je D.S. od 13. do 14. maja, po uputstvima S.V. i M.S, vozio osumnjičene na više lokacija širom Srbije.

Kada je uhapšen u Surčinu, u automobilu „Fiat Punto“ pronađeni su pasoši Bosne i Hercegovine na imena S.V. i M.S, lična dokumenta, saobraćajna dozvola za Audi Q8 i 10.000 eura u gotovini.

Bacila džakove sa dokazima?

Prema navodima tužilaštva, J.Ž. je 15. maja iz gepeka automobila „Golf 5“ izbacila dva džaka sa materijalom koji je korišćen za uklanjanje tragova ubistva.

Džakovi su, kako se sumnja, bačeni na za sada nepoznatoj lokaciji na Petlovom brdu.

Pod istragom i bivši načelnik beogradske policije

Među osumnjičenima je i V.M, koji je u vrijeme događaja bio načelnik Policijske uprave za grad Beograd.

Tužilaštvo sumnja da je kao službeno lice znao za izvršeno krivično djelo, ali ga nije prijavio, iako je za njega zaprijećena kazna zatvora od pet godina ili teža kazna.

Pored njega, dokazne radnje određene su i protiv više osoba zbog neprijavljivanja krivičnog djela i pomoći učiniocima nakon izvršenog zločina.