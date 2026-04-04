Slučaj prijavljen nakon objave na društvenim mrežama, detalji i dalje nepoznati – postupak u fazi izviđaja

Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću formiralo je predmet povodom incidenta koji se, prema dostupnim informacijama, dogodio 18. marta u tom gradu, a u kojem je, navodno, učestvovao i policijski inspektor, prenosi Dan.

Kako navodi ovaj portal, javnost je za slučaj saznala nakon objave na društvenoj mreži Iks, iza koje stoji osoba koja se predstavlja kao odbjegli Miloš Medenica. Iako policija tvrdi da je riječ o sadržaju generisanom vještačkom inteligencijom, iz nikšićkog tužilaštva potvrđeno je da je događaj prijavljen i da su u toku provjere.

„Povodom događaja na koji se odnose Vaša pitanja, u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću formiran je predmet i u toku je izviđaj“, saopšteno je za Dan.

Seks afera potresa Nikšić — inspektor i inspektorka zatečeni u intimnom odnosu, dok policija cuti i slučaj zataskava. Kako je suprug zatekao kolege „na djelu” i zašto su nadležni odlučili da ćute, pročitajte u detaljnoj reportaži.pic.twitter.com/yZFvVLzzij — Istina (@Istina134696)April 1, 2026

Prema navodima iz sporne objave, incident se dogodio u Ulici Radoja Dakića u Nikšiću, kada je, kako se tvrdi, došlo do verbalnog i fizičkog sukoba između policijskog inspektora i jednog građanina. Takođe se navodi da je inspektor navodno koristio službeni pištolj, ali iz tužilaštva nijesu potvrdili ove tvrdnje niti precizirali da li se neko od učesnika tereti za krivično djelo, piše Dan.

Uprava policije se, kako prenosi Dan, nije oglašavala povodom ovog slučaja, niti je odgovorila na upite medija o navodima incidenta.

Ovo je, kako se ističe, još jedan u nizu slučajeva koji su dospjeli u javnost putem spornih objava na društvenim mrežama, a za koje se naknadno ispostavlja da imaju određenu osnovu, zbog čega nadležni organi sprovode dodatne provjere.

Za sada nema zvaničnih informacija o eventualnoj odgovornosti ili daljem toku postupka, dok se istraga nastavlja.