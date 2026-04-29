Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Podgorička policija uhapsila je Sašu Lakovića (36) i Nemanju Mučalicu (36) zbog sumnje da su omogućili bjekstvo Milošu Medenici, saopštila je Uprava policije (UP).

Kako se navodi u saopštenju, sumnja se da su Laković i Mučalica počinili krivično djelo na način što su Milošu Medenici pružili pomoć i logistiku u skrivanju, kako bi bio nedostupan organima za sprovođenje zakona, nakon što je prekršio mjeru nadzora, te nakon što mu je postupajuća sutkinja odredila pritvor 28.01.2026. godine.

"U policijsko – tužilačkim aktivnostima, koje su sprovedene sinhronizovano i koordinisano, na osnovu do sada prikupljenih činjenica egzistiraju dokazi koji ukazuju na osnove sumnje da su navedena dva lica izvršila krivično djelo koje im se krivičnom prijavom stavlja na teret", ističe se u saopštenju UP.

Iz policije dodaju da će S.L. i N.M., uz krivičnu prijavu, biti privedeni državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

"Policija nastavlja sa aktivnostima na pronalasku, lociranju i lišenju slobode odbjeglog Miloša Medenice, na nacionalnom i na međunarodnom nivou. NCB Interpol Podgorica je, podsjećamo, 29.01.2026. godine, raspisao međunarodnu potjernicu za Milošem Medenicom. Miloš Medenica je prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici osuđen na kaznu zatvora u trajanju od deset godina i dva mjeseca", navodi se u saopštenju.