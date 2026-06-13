Lider Preokreta poručuje da cilj nije ulazak u vlast, već deblokada rada Skupštine Glavnog grada i sprječavanje uvođenja prinudne uprave

Izvor: Skupština glavnog grada

Odbornik Pokreta Preokret Srđan Perić saopštio je da je za kandidaturu za predsjednika Skupštine Glavnog grada dobio pisanu podršku DPS-a i usmenu podršku DNP-a, navodeći da postoje ozbiljne naznake da bi podrška mogla biti i veća od potrebne većine, prenosi RTCG.

Perić je na konferenciji za medije kazao da je aktuelna vlast izgubila većinu početkom godine i da je, prema njegovom mišljenju, tada trebalo raspisati nove izbore.

„Vlast je to tada izbjegla, ali sada nemamo predsjednika gradskog parlamenta i na pragu smo prinudne uprave, što je na štetu građana“, rekao je Perić.

On je podsjetio da je Pokret Preokret insistirao na pronalaženju rješenja za izlazak iz institucionalne krize, bez obzira na političke razlike, te da je prije deset dana predstavljen model za prevazilaženje postojeće situacije.

Kako je naveo, cilj tog modela je da Podgorica dobije predsjednika Skupštine, da se obezbijedi efikasnija kontrola rada gradske uprave i da građani iz krize izađu sa otvorenijom i transparentnijom lokalnom administracijom.

Perić je naglasio da se ne radi o koalicionom sporazumu niti o ulasku u vlast.

„Dobili smo usmenu podršku DNP-a, pisanu podršku DPS-a i postoje ozbiljne naznake da podrška za izbor može biti značajnija od onoga što je potrebno. Time smo stekli preduslove da se uđe u proceduru izbora predsjednika Skupštine“, rekao je Perić.

Najavio je da će u ponedjeljak u 12 časova o tome zvanično obavijestiti predsjedavajuću Skupštine Glavnog grada, uz poziv odbornicima da podrže predloženi model.

Prema njegovim riječima, usvajanjem tog rješenja bila bi spriječena prinudna uprava, omogućeno razmatranje izvještaja o radu gradskih službi i preduzeća, unaprijeđena pravila upravljanja u gradskim preduzećima, kao i organizovanje izbora u mjesnim zajednicama u roku od šest mjeseci.

„Sprovođenje ovog modela nije moguće bez zajedničkog angažmana svih odbornika u Skupštini Glavnog grada“, poručio je Perić.

Za zvanično podnošenje kandidature potrebno je prikupiti najmanje 20 potpisa odbornika, dok je za izbor predsjednika Skupštine Glavnog grada neophodno obezbijediti podršku 30 odbornika.