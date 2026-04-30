Naglasio je da se njegovom branjeniku stavlja na teret krivično djelo omogućavanje bjekstva licu lišenom slobode.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Podgoričanin Saša Laković (36) pušten je večeras da se brani sa slobode, potvrdio je Portalu RTCG njegov advokat Srdan Kažić. Kako saznajemo, nakon Lakovića, da se brani sa slobode pušten je i Nemanja Mučalica.

Saši Lakoviću i Nemanji Mučalici, koji su juče uhapšeni zbog sumnje da su omogućili bjekstvo osuđenom Milošu Medenici, određeno je ranije zadržavanje do 72 sata. Oni su negirali da su izvršili navedeno krivično djelo. Laković je kazao da je prije nekoliko mjeseci prošao poligrafsko testiranje.

Lakovićev advokat, Srdan Kažić, kazao je za Portal RTCG da je sudija za istragu usvojio žalbu.

Naglasio je da se njegovom branjeniku stavlja na teret krivično djelo omogućavanje bjekstva licu lišenom slobode.