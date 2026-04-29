Izvor: MINA

Nakon saslušanja u Osnovnom državnom tužilaštvu, Saši Lakoviću (36) je određeno zadržavanje do 72 sata. On je jutros, zajedno sa Nemanjom Mučalicom (36) uhapšen zbog sumnje da su izvršili krivično djelo omogućavanje bjekstva Milošu Medenici.

Policija sumnja se da su Laković i Mučalica počinili krivično djelo tako što su Milošu Medenici pružili pomoć i logistiku u skrivanju, kako bi bio nedostupan organima za sprovođenje zakona, nakon što je prekršio mjeru nadzora, te nakon što mu je postupajuća sutkinja odredila pritvor 28. januara 2026. godine.

NCB Interpol Podgorica je, podsjećamo, 29. januara, raspisao međunarodnu potjernicu za Milošem Medenicom.

On je prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici osuđen na kaznu zatvora u trajanju od deset godina i dva mjeseca.