Članstvo u ESSI inicijativi moglo bi omogućiti povoljniju nabavku protivvazdušne opreme, zajedničke obuke i jačanje odbrambenih kapaciteta države

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Crna Gora napravila je prvi korak ka pristupanju Evropskoj inicijativi za zaštitu neba (European Sky Shield Initiative – ESSI), nakon što je Ministarstvo odbrane uputilo pismo namjere za priključenje ovom projektu koji okuplja evropske države u cilju razvoja zajedničkog sistema protivvazdušne i protivraketne odbrane, prenosi Dan.

Pismo namjere uručio je ministar odbrane Dragan Krapović njemačkom kolegi Boris Pistorius tokom radne posjete Berlinu.

ESSI je pokrenut 2022. godine na inicijativu Njemačke, nakon početka rata u Ukrajini, sa ciljem da evropske države kroz zajedničku nabavku i koordinaciju razvijaju efikasniju zaštitu od raketa, dronova i drugih vazdušnih prijetnji.

U Ministarstvu odbrane smatraju da bi pristupanje ovoj inicijativi donijelo brojne koristi, među kojima su povoljniji uslovi nabavke vojne opreme, kraći rokovi isporuke i mogućnost zajedničke obuke sa njemačkim oružanim snagama.

„Umjesto da svaka država razvija sopstveni sistem, ESSI inicijativa predviđa izgradnju integrisanog sistema zaštite od raketa, dronova i vazdušnih napada kroz zajedničku kupovinu i koordinaciju odbrane u ovom domenu“, navodi se u Vladinoj informaciji.

Jačanje evropske i NATO bezbjednosti

U tekstu pisma ističe se da Crna Gora pridaje veliki značaj multinacionalnim inicijativama koje doprinose jačanju protivvazdušne i protivraketne odbrane, ocjenjujući ih važnim segmentom evropske i evroatlantske bezbjednosti.

„Prepoznali smo Evropsku inicijativu za zaštitu neba kao ključni mehanizam za unapređenje interoperabilnosti i bezbjednosti evropskog neba, koji istovremeno doprinosi jačanju evropskog stuba unutar transatlantskog savezništva“, navodi se u dokumentu.

Dodaje se da bi članstvo u ESSI inicijativi otvorilo dodatne mogućnosti za razvoj protivvazdušnih sposobnosti Vojske Crne Gore.

Bez finansijskih obaveza u ovoj fazi

Iz Ministarstva odbrane naglašavaju da potpisivanje pisma namjere ne stvara nikakve finansijske niti pravne obaveze za Crnu Goru.

Prema planu, nakon ovog koraka moglo bi uslijediti potpisivanje memoranduma o razumijevanju sa ostalim članicama inicijative, kao i posebnih aranžmana sa njemačkim Ministarstvom odbrane u slučaju konkretnih nabavki.

Trenutno ESSI okuplja 23 države, među kojima su Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Holandija, Norveška, Češka, Rumunija, Slovenija, Bugarska i druge članice NATO-a, dok su se prošle godine inicijativi pridružile Albanija i Portugalija.

U Ministarstvu odbrane ocjenjuju da bi članstvo u evropskom „štitu neba“ predstavljalo važan korak ka modernizaciji sistema protivvazdušne odbrane i jačanju bezbjednosnih kapaciteta Crne Gore.