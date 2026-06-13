Od osuđenika i bjegunca do šefa međunarodne kriminalne mreže – Hektor Gerero Flores godinama je vladao iz zatvora koji je pretvorio u luksuzni kompleks, a njegovu smrt potvrdio je američki predsjednik Donald Tramp

Izvor: NBC/Printscreen

Hektor Gerero Flores, poznatiji kao „Ninjo Gerero“, vođa zloglasne kriminalne organizacije Tren de Aragva, ubijen je u američkom vazdušnom napadu izvedenom u koordinaciji sa vlastima Venecuele, saopštio je predsjednik SAD Donald Tramp.

Gerero je godinama važio za jednog od najtraženijih i najopasnijih kriminalaca u Latinskoj Americi. Bio je lider Tren de Aragve, najveće organizovane kriminalne grupe u Venecueli, koja se vremenom proširila na više država regiona i izgradila mrežu koja se dovodi u vezu sa trgovinom drogom, ljudima, iznudama, otmicama i drugim teškim krivičnim djelima.

„Po mom naređenju, Južna komanda Sjedinjenih Američkih Država izvela je brz i smrtonosan udar kako bi uspješno eliminisala Nina Gerera“, saopštio je Tramp.

Od sitnog kriminalca do vođe kriminalnog kartela

Gerero je rođen u Marakaju, glavnom gradu venecuelanske savezne države Aragua. U kriminalne vode ušao je početkom dvijehiljaditih godina, a prvi put je dospio u fokus javnosti 2005. godine, kada je optužen za ubistvo policajca.

Prvi put je uhapšen 2010. godine i smješten u zatvor Tokoron zbog optužbi za trgovinu drogom, ubistva i pljačke. Dvije godine kasnije uspio je da pobjegne, ali je ponovo uhapšen 2013. godine i vraćen iza rešetaka.

Iako je 2018. osuđen na 17 godina zatvora zbog više krivičnih djela, uključujući ubistvo, trgovinu drogom i posjedovanje vojnog naoružanja, upravo je iz zatvora izgradio svoju najveću moć.

Zatvor pretvorio u privatno kraljevstvo

Tokoron pod Gererovom kontrolom nije ličio na klasičnu kazneno-popravnu ustanovu.

Prema izvještajima brojnih medija i organizacija za ljudska prava, unutar zatvorskog kompleksa nalazili su se bazeni, restorani, diskoteka, kazino, barovi, dječje igralište, pa čak i mali zoološki vrt sa egzotičnim životinjama.

President Donald J. Trump has announced on Truth Social that, at his direction, U.S. Southern Command (SOUTHCOM) has carried out a lethal kinetic strike on Niño Guerrero, the alleged leader of Tren de Argua, in coordination with the Venezuelan authorities.pic.twitter.com/gcKXhm3Viu — OSINTdefender (@sentdefender)June 13, 2026

Gerero je, prema svjedočenjima, imao poseban sprat rezervisan samo za sebe, opremljen luksuznim namještajem, velikim televizorima i privatnim obezbjeđenjem.

Iz zatvora je upravljao aktivnostima Tren de Aragve, koja je pod njegovim vođstvom od lokalne bande prerasla u međunarodnu kriminalnu organizaciju.

Kriminalna mreža širom kontinenta

Prema procjenama bezbjednosnih službi, Tren de Aragva danas ima više od 4.000 članova i djeluje u više država Latinske Amerike, uključujući Kolumbiju, Peru, Čile, Ekvador, Brazil i Panamu.

Organizacija se dovodi u vezu sa desetinama različitih kriminalnih aktivnosti, među kojima su trgovina drogom, krijumčarenje migranata, iznude, otmice, ilegalna eksploatacija zlata, pranje novca i trgovina oružjem.

Vremenom je grupa uspostavila prisustvo i u Sjedinjenim Američkim Državama, zbog čega je Vašington 2025. godine označio Tren de Aragvu kao stranu terorističku organizaciju.

Spektakularno bjekstvo i višegodišnja potjera

U septembru 2023. godine venecuelanske vlasti pokrenule su veliku operaciju preuzimanja kontrole nad zatvorom Tokoron, u kojoj je učestvovalo više od 11.000 pripadnika vojske i policije.

Iako je vlada tada saopštila da je operacija uspješna, ubrzo se ispostavilo da su Gerero i drugi vođe bande pobjegli prije dolaska bezbjednosnih snaga, navodno koristeći mrežu podzemnih tunela.

Nakon toga pokrenuta je međunarodna potjera za njim. Venecuela je raspisala nagradu za informacije o njegovom kretanju, dok je američki Stejt department nudio do pet miliona dolara za podatke koji bi doveli do njegovog hapšenja.

Protiv njega je krajem 2025. godine u Njujorku podignuta optužnica za terorizam, reketiranje, trgovinu drogom i oružjem.

Kraj jednog od najtraženijih bjegunaca

Višegodišnja potraga završena je američkom operacijom u Venecueli, tokom koje je Gerero ubijen.

Njegova smrt predstavlja značajan udarac za Tren de Aragvu, ali bezbjednosni stručnjaci upozoravaju da ostaje otvoreno pitanje da li će organizacija nakon gubitka vođe oslabiti ili će samo dobiti novo rukovodstvo i nastaviti djelovanje širom regiona.