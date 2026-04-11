Navodi o ubistvu iz 2014. ponovo u fokusu, nadležni poručuju da će reagovati ukoliko utvrde elemente krivičnog djela

Na društvenoj mreži “X” ponovo je objavljen snimak na nalogu Istina134696, u kojem se navodno iz bjekstva obraća Miloš Medenica, iznoseći tvrdnje o, kako navodi, pomaganju izvršiocu jednog ubistva, prenosi portal Dan.

Kako prenosi portal Dan, tim povodom redakcija je uputila pitanja Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, interesujući se da li je pokrenut izviđaj ili formiran predmet. Iz tužilaštva su odgovorili da u okviru svojih nadležnosti prate i ocjenjuju da li u izjavama ili radnjama bilo kojeg lica postoje elementi krivičnog djela, te da će javnost biti blagovremeno obaviještena ukoliko se procijeni da je potrebno formirati predmet.

Zarobljena Crna Gora: sloboda na prodaju, istina na optuženičkoj klupi

Paralelna stvarnost sistema — unapređenja umjesto odgovornosti.

Država fikcije u kojoj laž postaje karijera, a kriminal napreduje.pic.twitter.com/bmxhM5N4Cz — Istina (@Istina134696)April 8, 2026

Podsjeća se da je u srijedu na istom nalogu objavljen još jedan video u kojem se, kako se tvrdi, Medenica obraća građanima i institucijama, iznoseći navode o nezakonitim radnjama u bezbjednosnom sektoru. Kako prenosi portal Dan, u najnovijem snimku govori se i o, navodno, skrivenim činjenicama u vezi sa ubistvom Andrije Mrdaka, koje se dogodilo 25. decembra 2014. godine ispred spuškog zatvora.

Ovo nije prvi put da se Medenica oglašava putem društvenih mreža, a kako prenosi portal Dan, pojedini raniji snimci bili su predmet interesovanja nadležnih organa, koji su u nekim slučajevima formirali i zvanične predmete.

Prema ranijem pisanju lista Dan, istraga ubistva Mrdaka ukazivala je na sumnju da je napadač tokom izvršenja krivičnog djela ranio sam sebe, dok je bježao sa mjesta događaja.