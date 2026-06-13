Vujović i Knežević osuđeni na zatvorske kazne, a stan, garaža i poslovni prostor trajno oduzeti u korist države

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Viši sud u Podgorici pravosnažno je osudio Jovana Vujovića i Mihaila Kneževića zbog krivičnog djela pranja novca, a istovremeno je donijeta odluka o trajnom oduzimanju nepokretnosti čija se tržišna vrijednost procjenjuje na oko 400.000 eura, prenosi portal CDM.

Kako je saopšteno iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), presuda je donijeta 20. februara ove godine, po optužnici SDT-a, kojom su Vujović i Knežević proglašeni krivim i osuđeni na zatvorske kazne.

Prema navodima SDT-a, uz izrečene kazne određena je i mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta stečenih kriminalnom djelatnošću.

Od osuđenog Mihaila Kneževića trajno su oduzeti stan u Podgorici površine 79 kvadratnih metara, garažno mjesto od 13 kvadrata, kao i nestambeni prostor od šest kvadratnih metara.

Iz Specijalnog državnog tužilaštva navode da ukupna tržišna vrijednost oduzetih nepokretnosti trenutno iznosi oko 400.000 eura.

„Time su trajno oduzete od osuđenog nepokretnosti čija je trenutna tržišna vrijednost oko 400.000 eura, usljed zakonitog, nezavisnog i nepristrasnog rada Specijalnog državnog tužilaštva, i postale su svojina Države Crne Gore“, saopšteno je iz SDT-a.

Kako prenosi CDM, oduzeta imovina sada je u potpunosti prešla u vlasništvo države, čime je okončan postupak trajnog oduzimanja imovinske koristi za koju je utvrđeno da je povezana sa izvršenjem krivičnog djela.