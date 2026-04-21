Drugo ročiste kontrole optužnice koju je ODT u Nikšiću podnijelo protiv biznismena Aca Đukanovića zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljeno držnje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, zakazano je za danas u 10 sati i 15 minuta.

Tužiteljka Vanja Sinđić kazala je juče da je optužnica opravdana, te da je za pronađeno oružje i municiju ispitivanjem u Firenzičkom centru Danilovgrad utvrđeno da su funkcionalni. Takođe, utvrđeno je i da Đukanović na posjeduje oružne listove za pomento oružje, prenosi RTCG.

Odbrana okrivljenog Đukanovića tvrdi da ne postoje dokazi da je oružje pronađeno u porodičnoj kući Đukanovića nezakonito, već samo dokaz da Tužilastvo nije provjerilo sve dokaze.

Odbrana tvrdi i da je Tužilaštvo izvršilo uvid u jednu, elektronsku bazu podataka, ali ne i u evidenciju podataka koja je ručno vođena do 2008.godine.

Napominju i da Tužilaštvo ne pribavlja konkretne dokaze već parcijalne informacije iz kojih izvodi pretpostavke, te se radi kako tvrdi odbrana o konstrukciji optužnice. Tvrde da izostanak DNK dokaza i drugih tragova potvrđuje da okrivljeni nije bio u kontaktu sa predmetnim oruzjem.

Advokat Slobodan Stašević je kazao da je danas održano ročište za potvrđivanje optužnice i to je trenutak kada je odbrana imala prvi put mogućnost da iznese svoje argumente, piše RTCG.

"Smatramo da smo podvrgli sve argumente tužioca u pogledu svih tačaka u optužnici vezano za oružje i municiju i smatramo da su argumenti do te mejre jaki da su demantovani svi navodi iz optužnice u smislu osnovane sumnje. Sjutra u 10 i 15 se nastavlja ročište, izlaganjem još jednong branioca i nastavak izlaganja okrivljenog", kazao je Stašević.

Đukanović je kazao pred postupajućim sudijom Mirkom Kojovićem da odgovorno tvrdi da sve sto je radio, radio je zakonito što će kako je rekao i dokazati, te da je zbog neprovjeravanja pisane evidnecije u zatvoru dva mjeseca.