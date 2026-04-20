Kontrola optužnice protiv Aca Đukanovića, biznismena i brata bivšeg premijera i predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, počeće danas u Osnovnom sudu u Nikšiću, prenosi RTNK.

Tužiteljka Vanja Sinđić na ročištu je kazala da je optužnica opravdana. Kako je pojasnila, za pronađeno oružje i municiju ispitivanjem u Firenzičkom centru Danilovgrad je utvrđeno da su funkcionalni.

Podsjetimo, kontrola optužnice 7. aprila je odložena za danas jer su odlaganje tražili advokati odbrane. Razlog za takav zahtjev je, kako su ranije naveli, što svi iz Đukanovićevog advokatskog tima nijesu dobili poziv na vrijeme, piše RTNK.

Sudija Mirko Kojović je tada rekao da će danas biti održano ročište bez obzira da li se advokati odbrane i optuženi pojave ili ne.

Osnovno državno tužilaštvo Nikšić protiv Đukanovića podiglo je optužnicu zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Nakon pretresa nepokretnosti koje koristi policija je Đukanovića uhapsila krajem februara, nakon čega mu je tužilaštvo odredilo pritvor do 30 dana.