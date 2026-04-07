Kontrola optužnice protiv biznismena Aca Đukanovića odložena je danas u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću

To je saopštio sudija Mirko Kojović, saznaje RTNK.

Odlaganje su tražili advokati odbrane. Razlog za takav zahtjev je što svi iz Đukanovićevog advokatskog tima nisu dobili poziv na vrijeme.

Sudija Kojović je rekao da je naredno ročište za kontrolu optužnice zakazano za 20. april i, kako je naglasio, tog dana će biti održano ročište bez obzira da li se advokati odbrane i optuženi pojave ili ne.

Kojović je rekao da je poziv i za ovo ročište poslat na vrijeme.