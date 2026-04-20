U Osnovnom sudu u Nikšiću danas je održana kontrola optužnice koju je Osnovno državno tužilaštvo u tom gradu podnijelo protiv Đukanovića, zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, prenose Vijesti.

Postupajuća tužiteljka Vanja Sinđić ocijenila je da je optužnica utemeljena, navodeći da je vještačenjem u Forenzičkom centru u Danilovgradu utvrđeno da su pronađeno oružje i municija funkcionalni, kao i da okrivljeni nema odgovarajuće oružne listove.

Odbrana Đukanovića, koju zastupa advokat Slobodan Stašević, tvrdi da nema dokaza da je pronađeno oružje nezakonito, već da Tužilaštvo nije provjerilo sve relevantne evidencije.

Ukazali su da je izvršen uvid samo u elektronsku bazu podataka, ali ne i u ručno vođene evidencije koje su postojale do 2008. godine. Prema njihovim navodima, optužnica se zasniva na parcijalnim informacijama i pretpostavkama, a ne na konkretnim dokazima.

Odbrana je istakla i da ne postoje DNK tragovi niti drugi materijalni dokazi koji bi potvrdili da je Đukanović bio u kontaktu sa predmetnim oružjem, te zatražila ukidanje mjera nadzora ili njihovo ublažavanje, uz obrazloženje da je tokom postupka pokazao uredno ponašanje i ponudio jemstvo, kao i oduzimanje putne isprave, pišu Vijesti.

Sinđić je, odgovarajući na navode odbrane, kazala da se može saglasiti da elektronska evidencija Direktorata za građanska stanja i lične podatke ne sadrži podatke vođene ručno do 2008. godine, ali je istakla da je Tužilaštvo pribavilo i uporedilo zvanične podatke. Dodala je i da oružje iz ovog predmeta nema veze sa oružjem koje je, prema prijavi Đukanovića, otuđeno iz njegove porodične kuće 2009. godine.

Đukanović je pred sudijom Mirkom Kojovićem kazao da je sve što je radio bilo zakonito i da će to dokazati, navodeći da se u pritvoru našao zbog neprovjeravanja kompletne evidencije. Najavio je i podnošenje krivičnih prijava protiv direktora Uprave policije Lazar Šćepanović i pojedinih poslanika, tvrdeći da su postupak protiv njega najavljivali u parlamentu.

On je kazao da za jednu pušku, koju je dobio na poklon, posjeduje dozvolu, dok za preostale tri tvrdi da nijesu njegove, ali da ima dokaze o njihovom porijeklu, navodeći da je riječ o poklonima njegovom bratu i ocu, te da su sve puške lovačke, prenose Vijesti.

Nastavak ročišta zakazan je za sjutra u 10.15 časova.

Aco Đukanović, brat nekadašnjeg predsjednika i premijera Crne Gore Milo Đukanović, uhapšen je 28. februara nakon pretresa porodične kuće u nikšićkom naselju Rastoci, kada mu je određen pritvor zbog opasnosti od bjekstva.

Sud je kasnije prihvatio jemstvo koje su ponudili njegovi branioci, u iznosu od milion eura u gotovini, uz upis hipoteke na nepokretnostima vrijednim više od četiri miliona eura, kao i mjere nadzora - zabranu napuštanja stana uz elektronski nadzor i privremeno oduzimanje putne isprave.